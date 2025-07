Weil am Rhein: Dazugelernt und Flagge verteidigt

1 Im Sommerlager fanden sich schattige und kühlere Plätze zum Erfrischen. Foto: zVg/Simon Schneider Das Zeltlager des CVJM Weil-Haltingen im Hotzenwald ist bei wunderbarem Wetter ein Erfolg gewesen.







Das „Sommerlager“ fand außer der Reihe in der zweiten Pfingstferienwoche statt. Bei wunderbarem Wetter verbrachten die Kinder und Jugendlichen der Scoutgruppen des CVJM Haltingen eine tolle, spannende und abenteuerliche Woche in Herrischried im Hotzenwald am Guglturm, beschreibt es Silvia Schneider in ihrem Bericht. Auf fast 1000 Metern war die Hitze viel besser auszuhalten als im Tal und so konnten alle das Draußensein besonders genießen. Viele haben sogar im Freien unter dem Sternenhimmel und in Hängematten geschlafen.