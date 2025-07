Wolfgang Borgards und Manfred Piribauer sprechen zum Thema „Verortet“ auf dem Vitra Campus in der Siza-Halle.

Im Rahmen der Reihe „Feierabendarchitektur findet unter dem Titel „Verortet“ ein Vortag mit Wolfgang Borgards und Manfred Piribauer am Mittwoch, 2. Juli, ab 18.30 Uhr statt. Der Bund Deutscher Architekten und die DHBW Lörrach laden dazu ein, heißt es in einer Mitteilung.

Wolfgang Borgards und Manfred Piribauer erzählen in der Siza-Halle (Gebäude 9.2) auf dem Vitra Campus von Projekten aus allen Zeiten. Die K9 Architekten wurden im Jahr 2001 von Wolfgang Borgards, Marc Lösch und Manfred Piribauer in Freiburg gegründet. Seit Anfang stellt sich das Büro dem Wettbewerb um die jeweils beste Lösung zu einer gestellten Bauaufgabe zu finden. Denn erst im Vergleich zeigen sich die Qualitäten, die jede Bauaufgabe in sich birgt. Die Projekte von K9 beschäftigen sich immer mit den Spannungsfeldern von öffentlichem Raum und dem Rückzug des Individuums. Der Vortrag ist für Studierende, Dozenten und architekturinteressierte Bürger gedacht. Der Barbetrieb beginnt bereits ab 18 Uhr.