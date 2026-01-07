Weihnachtszeit ist vorbei: So endet der Schramberger Christbaum

1 Die Lichterketten und Kugeln werden entfernt. Foto: Dold Das wars: Am Mittwochnachmittag wurden der Weihnachtsbaum und das Häuschen samt Weihnachsstern vor dem Rathaus abgebaut.







Mit Dreikönig endet die Weihnachtszeit – und das ist nun auch daran zu erkennen, dass die Mitarbeiter des Bauhofs den Weihnachtsbaum abbauten. Mit einer Hebebühne wurden die imposanten Kugeln und die Lichterketten abgehängt. Lediglich der beeindruckende Christbaum in Lauterbach dürfte dieses Mal noch eine Nummer größer gewesen sein als sein Gegenpart in Schramberg. Nun geht es der Fasnet entgegen, die mit dem Abstauben bereits eingeläutet wurde.