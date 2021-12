Weihnachtszeit in Eutingen

1 Den größten Adventskranz in der Gemeinde haben Sabrina Weiß und Susanne Ecker im Neuffenweg gestaltet. Foto: Feinler

Um anderen in der Corona-Pandemie eine Freude zu machen und ein Zeichen der Hoffnung zu setzen, haben Sabrina Weiß und Susanne Ecker in Eutingen den größten Adventskranz in der Gemeinde verziert.















Eutingen - Der Adventskranz ist ein ganz besonderer, denn hier wurde das Trampolingestell der Kinder umfunktioniert. "Die Idee haben wir letztes Jahr im Internet gesehen und dieses Jahr umgesetzt", erklärt Susanne Ecker.

Zusammen mit ihrer Nachbarin Sabrina Weiß und den jeweiligen Familien wurde das Großprojekt realisiert. Das Gestell hat einen Durchmesser von 3,66 Meter. Daher mussten die Frauen auch im Verhältnis große Kerzen gestalten. Bau-Rohre umwickelten sie mit Goldfolie, damit der spätere Kranz auch schön adventlich schimmert. Um die Kerzen realistisch wirken zu lassen, stellten die Frauen aus PET-Flaschen "Flammen-Imitationen" her. Diese umwickelten sie mit einer Lichterkette.

Rund drei Stunden zur Erstellung benötigt

Der Kranz, das Trampolin-Gestell, wurde zu einer richtigen Herausforderung. Reisig und Buchs holten die Adventszauberer bei Bekannten. Doch damit nicht genug. Weil die Menge für so ein großes Gestell nicht gereicht hat, fuhren die Eutingerinnen zum Häckselplatz beim Eutinger Recycling-Center. So füllten sie die noch leeren Stellen an ihrem übergroßen Adventskranz.

Die Kerzen mit ihren Lichterketten brachte das Team an und erhielt Unterstützung von Thorsten Weiß. Damit später alles erstrahlen kann, brachten sie eine weitere Lichterkette an. Wie bei einem handgebundenen Adventskranz, so verzierten die Frauen auch den übergroßen Garten-Kranz mit Filzsternen und -herzen als Deko.

Vor dem ersten Advent brachte das Team rund drei Stunden für das Erstellen des besonderen Adventskranzes auf. "Während der Corona-Zeit machen wir es uns in der Straße gemütlich, wenn leider wieder die Weihnachtsmärkte dieses Jahr ausfallen müssen", erklärt Susanne Ecker.

Ob der Adventskranz auch nächstes Jahr aufgebaut wird bleibt offen

Einige Passanten haben sich das kreative Werk schon angeschaut. Die Familien, vor allem die Kinder, betrachten den großen Adventskranz mit viel Freude und fühlen sich auch in der Zeit des Abstands miteinander verbunden. Ob der Adventskranz auch im nächsten Jahr wieder realisiert wird, das halten die Familien Weiß und Ecker offen.