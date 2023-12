Weihnachtszauber in Triberg

1 Schon am ersten Tag strömen zahlreiche Besucher auf den Triberger Weihnachtszauber und genießen das vielfältige Showprogramm, wie hier an der Naturbühne. Foto: Roland Sprich

Mehrere tausend Besucher ließen sich an den ersten beiden Tagen auf dem Triberger Weihnachtszauber begeistern. Den Schnee ließen die Künstler zumindest musikalisch rieseln, die winterliche Stimmung wurde durch die einzigartige Kulisse erzeugt.









Mit musikalischen und Comedy-Highlights wartete der Weihnachtszauber gleich am Eröffnungstag auf. Die Golden Voices of Gospel verbreiteten weihnachtliche Stimmung mit ihren Gospels und Spirituals. Der Chor macht seit vielen Jahren gerne Station in Triberg.