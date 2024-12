Weihnachtszauber in Triberg: Stars erobern den Schwarzwald

1 In der winterlichen Kulisse genießen die Besucher das Flair des Weihnachtszaubers. Foto: Roland Sprich

Große Stars, kleine Sternchen und solche, die es vielleicht noch werden, der Triberger Weihnachtszauber bietet für viele Künstlerinnen und Künstler die Chance, vor großem Publikum aufzutreten.









In all den Jahren haben die Veranstalter Thomas Weisser und Rainer Huber immer wieder große Namen in die Wasserfallstadt geholt, die ansonsten wohl niemals den Weg in den Schwarzwald gefunden hätten. Oder zumindest nicht in dieser einzigartigen Kulisse der für sechs Tage entstandenen Weihnachtswunderwelt aufgetreten wären.