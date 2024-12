Weihnachtszauber in Triberg: Diese Stars haben in den vergangenen Tagen den Schwarzwald erobert

In all den Jahren haben die Veranstalter Thomas Weisser und Rainer Huber immer wieder große Namen in die Wasserfallstadt geholt, die ansonsten wohl niemals den Weg in den Schwarzwald gefunden hätten. Oder zumindest nicht in dieser einzigartigen Kulisse der für sechs Tage entstandenen Weihnachtswunderwelt aufgetreten wären.

Namen wie die Brett Family, die in ihrer Heimat USA große Stars sind und in den Anfangsjahren aufgrund persönlicher Kontakte zur Familie Weisser mehrfach zu Gast waren, sind nur ein Beispiel. Die Liste der großen Stars ist lang.

Und wieder große Namen

Und auch beim letzten Akt nach über 20 Jahren stehen wieder namhafte internationale Stars, regionale und Nachwuchskünstler auf der Natur- und auf der Kurhausbühne, um das Publikum bestens zu unterhalten. Bestes Beispiel waren die Golden Voices of Gospel, die am Eröffnungstag gleich einen schwungvollen Einstieg in das Weihnachtszauber-Festival gaben.

Schon jetzt einer der Höhepunkt des gesamten Weihnachtszaubers 2024 waren die Auftritte der Artisten der staatlichen Artistenschule aus Berlin. Die Gruppe zeigte an zwei Tagen erstklassige Akrobatik, gepaart mit Show und Humor.

Bekannt aus dem TV

„Nanu, die kenn’ ich doch“, mag sich der eine oder andere Besucher gedacht haben, als er an der Naturbühne stand, auf der Sängerin Nadine Traoré sang. In der Tat wurde die junge Sängerin einem breiteren Publikum bekannt, als sie 2022 an der TV-Castingshow „The Voice of Germany“ teilnahm und es bis in die Battles schaffte, wo sie mit Mark Forster zusammenarbeitete. Traoré hat nicht nur eine tolle Stimme, sie ist auch virtuos am Bass und bekam für ihre Basskünste sogar von Peter Maffay spontan ein Angebot, als Aushilfsbassistin in seiner Band einzusteigen.

Sängerin Nadine Traoré erfreute die Besucher mit ihrem Können. Foto: Roland Sprich

Ebenfalls ehemalige „The Voice“-Teilnehmerin ist Nicole Scholz. Die vom Bodensee stammende Sängerin war im vergangenen Jahr Teilnehmerin und schaffte es ins Team von Giovanni Zarella. Nicole Scholz wird mit ihrer Band am Samstag, 28. Dezember, mehrfach auf der Naturbühne zu Gast sein.

Gänsehautmomente inklusive

Zu den regionalen musikalischen Größen und Weihnachtszauber-Dauergästen zählen Rolf Langenbacher und Andrea Klausmann. Als Rolf Royce & Candy Andy unternahmen sie mit ihrem Publikum eine bunt gemixte musikalische Reise durch verschiedene Genres und Epochen, wie es am gestrigen Freitag an der Naturbühne zu erleben war.

Für Gänsehautmomente sorgten Piano Vocal, wenn sie Hits aus der Popgeschichte und eigene Songs gleichermaßen gefühl- und temperamentvoll auf die Bühne brachte.

Ein Höhepunkt waren die Auftritte der Artistenschule aus Berlin. Foto: Roland Sprich

Ausnahmezustand herrschte am gestrigen Freitag im Kurhaus. Viele hundert Besucher sicherten sich frühzeitig einen Platz, um Sänger Kevin Tarte live zu erleben. Der Musicaldarsteller präsentierte sich musikalisch vielseitig und hatte zahlreiche bekannte Melodien aus den beliebtesten Musicals mit dabei. Und natürlich durfte ein Stück aus seiner Paraderolle als Graf Krolock aus „Tanz der Vampire“ nicht fehlen.

Schlag auf Schlag

Schlag auf Schlag geht es auch in den kommenden beiden Tagen mit einem abwechslungsreichen Showprogramm weiter. Im Kurhaus werden am Samstag Pianistin Mihye So, die Magic Acoustic Guitars und die Drum-Stars ihre Shows zeigen. Die Drum-Stars werden ihre beeindruckende Percussion-Show präsentieren. Am Sonntag, 29. Dezember, werden die Stadt- und Kurkapelle Triberg, Zydeco Annie & Swamp Cats sowie erneut die Drum-Stars ihre musikalischen Künste zeigen. Auf der Naturbühne werden am Sonntag die Wombats und Locker vom Hocker das Publikum unterhalten. An den kommenden Tagen endet jeder Weihnachtszauberabend um 21 Uhr mit einem großen Feuerwerk.

Die Veranstaltung

Das Finale

Am Montag endet der Triberger Weihnachtszauber. Als Gaststar wird Schlagersänger Reiner Kirsten auftreten und zum großen Finale auf der Naturbühne einladen. Die Veranstaltung ist bereits komplett ausverkauft. Onlinetickets werden an den Tageskassen gegen Eintrittsbändchen eingetauscht.