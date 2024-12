Weihnachtszauber in Albstadt-Ebingen: Ein Weihnachtsmarkt mit 60 Ständen

Die schlechte Nachricht zuerst: Die Liebhaber des Weihnachtsmarktes in seiner überkommenen Form werden auf ein liebgewonnenes Inventarstück verzichten müssen: Die Weihnachtspyramide, die einst auf Betreiben von Richard Eppler, dem zuständigen Mann im Kulturamt, fürs Marktmobiliar auf dem Kurt-Georg-Kiesinger-Platz angeschafft worden war, wird es in Zukunft nicht mehr geben.

Der Grund ist denkbar einfach: Die Stadt muss sparen, und die Pyramide ist teuer; 30 000 Euro kostet sie. Speziell der Gerüstbau und der Tannenzweigdekor schlagen zu Buche.

Aber wo sollen dann Musik- und Gesangvereine, Posaunen- und sonstigen Chöre weihnachtliche Weisen zum Besten geben? Kein Problem, zum einen gibt es die Hauptbühne auf dem Kiesinger-Platz, zum anderen die zweite Bühne am Bürgerturm, die, wenn alles so läuft, wie City-Manager Ulrich Daum es sich vorstellt, Brennpunkt eines aufgewerteten und von weihnachtlichem Trubel und Treiben durchpulsten Bürgerturmplatzes sein wird.

„Die Feuerzangenbowle“ samt Heißgetränk – das gab es bisher noch nie

Und zudem Schauplatz eines Spektakels, das es so noch nicht gegeben hat: Am Freitag, 13. Dezember, ist „Winter Open Air Kino“ auf dem Bürgerturmplatz; gezeigt wird die legendäre „Feuerzangenbowle“ mit Heinz Rühmann – mit einschlägigem Bewirtungsangebot: Neben der Bühne tropft der Zuckerhut der TSG Margrethausen – auf dem Trockenen muss kein Kinogast sitzen.

Ulrich Daum (links) und Martin Roscher freuen sich auf die neuen Attraktionen beim Weihnachtszauber. Foto: Kistner

Zuvor aber muss der Markt erst werden. Das geschieht wie gewohnt auf der Hauptbühne, diesmal mit verändertem Personal. Der Nikolaus und der Oberbürgermeister – Roland Tralmer gab bereits 2023 sein Weihnachtsmarktdebüt – sind gesetzt; den einstigen Part der HGV-Vorsitzenden Manuela Früholz übernimmt Ulrich Daum. Die Eröffnung beginnt um 18 Uhr – und bereits eine Stunde früher auf der Bürgerturmbühne ein „Musikalischer Marktauftakt“ der Musik-und Kunstschule Albstadt.

Das Winter-City-Open-Air bleibt die musikalische Konstante

Musikalische Konstante und wie gewohnt Höhepunkt des Weihnachtsmarkts, der erstmals als „Weihnachtszauber firmiert“, sind die Auftritte von „Voices, Hearts and Souls“ und „Südlich von Stuttgart“ am Samstagabend – der von Juandalynn Abernathys Sängerinnen und Sängern beginnt um 17 Uhr; um 19 Uhr übernehmen dann die Profis um Lokalmatador Christian Baumgärtner die Hauptbühne. Hier ändert sich also nichts – und vor dem Rathaus, wo die Weihnachtskrippe samt Heiliger Familie aus Cortenstahl steht, auch nichts.

Sonst aber eine ganze Menge. Im Erdgeschoss des KulTurms dürfen sich die Großen wahlweise bei Kaffee oder Aperol Spritz aufwärmen, im Obergeschoss beaufsichtigen junge Leute, darunter solche mit einschlägiger Waldheim-Erfahrung, von 13 bis 21 Uhr die Kinder – wohlgemerkt ohne Haftung – , und es werden Kinderschminken und Malkurse angeboten. Am Sonntag, 15. Dezember, wird Marionettentheater gespielt; die drei Vorstellungen beginnen um 13, 15 und 17 Uhr.

60 Stände bieten auf dem Ebinger Weihnachtsmarkt ihre Waren feil

Und dann ist da natürlich noch der Markt selbst mit rund 60 Ständen und dem vielfältigen Warenangebot, das vor allem ein kulinarisches ist. Erfahrungsgemäß sind die wenigsten Marktbesucher auf der Suche nach Kunsthandwerk und Selbstgebasteltem; die meisten dürften sich mehr für italienisches Wildschweinragout, geräucherte Forellen, im Wok-Gegartes, für Bratapfellikör, Irish Coffee und natürlich Glühwein mit und ohne Schuss interessieren. Die Szenerie wird durch 100 kleine Weihnachtsbäume illuminiert.

Der Ebinger Weihnachtsmarkt ist am Freitag, 13., und Samstag, 14. Dezember, von 9 bis 22 Uhr, am Sonntag, 15. Dezember, von 11 bis 18 geöffnet.

Dieser Artikel erschien erstmals am 22. November 2024 und wurde aufgrund des großen Leserinteresses nochmals veröffentlicht.