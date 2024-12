Heimatmuseum Ebingen Gerd Lichtenberg erklärt, wie das Radio einst Heimatgeschichte schrieb

Corona-Lockdown, nix los in der Stadt: Die Zeit vor drei Jahren hat Gerd Lichtenberg genutzt, um im Ebinger Heimatmuseum Ordnung in die große Sammlung an Radiogeräten zu bringen. Das Ergebnis ist ein launiger Vortrag zum Jubiläum 100 Jahre Radio.