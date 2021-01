Weihnachtswunder bleibt aus Flüchtlingsfamilie in Calw wartet weiter auf Kinder

Und das im Fall der Familie Ali bereits zum wiederholtem Male: Bereits Ende 2019, als die Eltern Lezha Lavand und Zyad Ali nach Deutschland ausreisen durften, wurde ihren fünf, mit ihnen reisenden Kindern noch am Flughafen die Ausreise aus dem Irak verweigert – weil die (deutschen) Behörden nur den Eltern, nicht den Kindern die notwendigen Visas korrekt ausgestellt hatten.

"Sehr enorme Entwicklung"

So flogen die Eltern damals ohne ihre damals jüngsten Kinder zum bereits in Deutschland lebenden ältesten Sohn Murad. Den hatten sie, nach der erfolgreichen Flucht der Familie vor den Schärgen des Islamischen Staats (IS) aus ihrer Heimat Syrien in den Nordirak, alleine in Richtung Europa auf den Weg geschickt. Murad, damals 14 Jahre alt, kam dann tatsächlich über die Türkei und die Balkanroute per völlig überfülltem Schlauchboot – sein, wie er heute sagt, schlimmstes Erlebnis – auf eine der griechischen Inseln. Von dort ging es schließlich für ihn – zusammen mit Hundertausenden anderem – nach Deutschland, wo er als unbegleiteter Minderjähriger über Mannheim schließlich nach Calw überwiesen wurde. Seitdem hat der heute junge Mann, wie Flüchtlingsbeauftragter Hummler berichtet, "eine sehr enorme Entwicklung" vollzogen: Murad spricht bereits ziemlich perfekt Deutsch, kümmert sich – gemeinsam mit seinem bestellten Vormund – bei der Internationalen Organisation für Migration (IOM) um die Familienzusammenführung.

Auf diese Weise gelingt es Murad schließlich tatsächlich, seine Eltern auch nach Deutschland zu holen. Doch, anders als erwartet, galten die vom Auswärtigen Amt dafür ausgestellten Bescheide und Visas nicht auch für die fünf weiteren Kinder der Familie. Laut einer UNICEF-Sprecherin für den Bereich "Kinderrechte/Flucht und Migration" sei "dies im Rahmen der Familienzusammenführung kein Einzelfall, was es aber "umso dramatischer" mache.

Zwischenzeitlich hat Georg Hummler – mit finanzieller Unterstützung des "Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfen" der Diözese Rottenburg-Stuttgart, aus dem auch die Reisekosten der fünf Kinder nach Deutschland bezahlt werden sollen – deshalb den auf Asylverfahren spezialisierten Calwer Rechtsanwalt Ernst Dietzfelbinger hinzugezogen, um doch noch die fünf Kinder der Familie Ali so schnell wie möglich nach Deutschland holen zu können. Tatsächlich hätten diese – nach dem weiteren erfolglosen Versuch zu Weihnachten – inzwischen sowohl einen Termin im IOM-Büro im Nordirak, als auch anschließend im Deutschen Generalkonsulat in Erbil wahrnehmen können – zwei wichtige Etappen bei der Ausstellung der notwendigen Visa und Unterlagen.

"Die Hoffnung ist groß", so Hummler gegenüber dieser Zeitung, "das es nun doch noch endlich klappt mit dem großen Wiedersehen der gesamten Familie Ali auf dem Calwer Bahnhof".

Bundestagsabegeordnete erläutert Hindergründe

In einem Schreiben an den Flüchtlingsbeauftragten Georg Hummler erläutert Saskia Esken (SPD), die sich als hiesige Bundestagsabgeordnete zwischenzeitlich in den Fall der Familie Ali aus Calw eingeschaltet hatte, die Hintergründe des aktuellen Stand des Verfahrens – wobei sie ihrerseits aus einer Antwort auf ihre entsprechende Anfrage an das zuständige deutsche Außenministerium zitiert: "(...) Die Eltern (Anmerkung: der Familie Ali) haben ihre vom Generalkonsulat Erbil erteilten Visa genutzt und sind gereist. Soweit hier bekannt ist, ist zumindest die Mutter mittlerweile in Deutschland als subsidiär Schutzberechtigte anerkannt. Der Nachzug der fünf minderjährigen Kinder richtet sich nunmehr nach § 36a AufentG. Um weltweit eine Gleichbehandlung der auf Termine wartenden Antragsteller sicherzustellen, wurde eine zentrale Terminliste für den Nachzug zu subsidiär Schutzberechtigten eingerichtet. Die Registrierungen für die minderjährigen Kinder sind am 3. Juli 2020 erfolgt. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Arbeitsfähigkeit des Generalkonsulats Erbil erheblich eingeschränkt. Für die Visumbeantragung stehen im Moment deutlich weniger Termine zur Verfügung, so dass sich die Wartezeiten auf einen Termin erheblich verlängert haben. Ein genauer Zeitrahmen lässt sich leider, auch nach Rücksprache mit den Kolleginnen und Kollegen in Erbil, nicht angeben. (...) Da eines der Kinder, Yousef Ali, im März 2021 volljährig wird, können die Eltern vor Eintritt der Volljährigkeit einen formlosen Antrag zur Wahrung der Altersgrenze des Sohnes per Brief, per Fax oder per E-Mail (dann aber eingescannt und unterschrieben) an das Generalkonsulat in Erbil senden."

Weiter schreibt die SPD-Parteichefin Saskia Esken: "Laut Informationen der SPD-Bundestagsfraktion stehen derzeit 11.000 Menschen auf der zentralen Liste der Terminanfragen für den Nachzug zu subsidiär Schutzberechtigten. Aus Gründen der Gleichbehandlung ist es unbedingt zu befürworten, dass die Verfahren geregelt und ohne Sondertermine ablaufen. Minderjährige Familienangehörige werden dabei allerdings priorisiert. Das ist ein gutes Zeichen für die Familie Ali. (...) Insgesamt warten und hoffen auch im Kreis Calw viele Geflüchtete auf den Nachzug ihrer Familienangehörigen. Es ist sehr zu bedauern, dass die Prüfung der Anträge durch die Ausländerbehörden sich immer wieder sehr langwierig gestaltet. Die SPD-Bundestagsfraktion hat das aktuell komplizierte Verfahren immer wieder kritisiert. Erst vor kurzem haben sich meine zuständigen Fraktionskolleg*innen erneut an Bundesinnenminister Seehofer gewandt, um auf eine vereinfachende Änderung hinzuwirken. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass hinter der Ablehnung des Ministers ein gewisses Kalkül stehen könnte."