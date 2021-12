3 Es funkelt und glitzert auf dem Weihnachtsweg in Trillfingen Foto: Lenski

Corona trübt auch in diesem Jahr die Advents- und Weihnachtsstimmung. Da kommt die Idee des Trillfinger Kindergartens zu einem "Weihnachtsweg" gerade recht. Am Waldrand beim "Sitz der Weisheit" wird die Geburtsgeschichte Jesu erzählt.















Haigerloch-Trillfingen - In Trillfingen kann man sich pünktlich zum vierten Advent am Waldsaum zwischen Sitz der Weisheit und der alten Gemeindeverbindungsstraße Richtung Bad Imnau auf den etwa einstündigen "Weihnachtsweg" machen und sich auf Weihnachten einstimmen.

Fünf Stationen auf dem Weg vermitteln die Weihnachtsgeschichte anhand von Holzfiguren, aber auch in Schriftform, so wie sie in der Bibel geschildert ist. Auch ein geschmückter Weihnachtsbaum findet sich am Wegesrand. An jeder Station gibt es Mitmachaktionen für Jung und Alt, für Groß und Klein. So können beispielsweise an Seilen, die bei den Stationen gespannt sind, Engel, Glöckchen oder Sterne aufgehängt werden.

Idee kommt vom Kindergarten "St. Valentin"

Die Idee zu diesem erlebnisreichen Weihnachtsweg kam vom katholischen Kindergarten "St. Valentin" Trillfingen unter Leitung von Silke Schellhammer. Geplant war das Projekt aber eigentlich erst für Weihnachten 2022.

Ortsvorsteher Horst Henle schlug aber vor, den Weg schon jetzt umzusetzen, um in Zeiten in denen ein Virus den Alltag der Menschen einschränkt, eine schöne Abwechslung zu bieten.

Das Projekt "Weihnachtsweg" entpuppte sich jedoch als umfangreicher als gedacht. Doch mit Unterstützung durch die Ortschaftsverwaltung und gemeinsam mit der örtliche Grundschule sowie dem Kindergarten "St. Josef" Bad Imnau ließ es sich schaffen. Arbeiten für das Projekt wurden einfach auf viele Schultern verteilt.

Weihnachtsschmuck und Krippe gebastelt

So bastelten beispielsweise die Trillfinger Kinder Schmuck für den Weihnachtsbaum im Wald. Im Kindergarten Bad Imnau stellte man die hölzernen Krippenfiguren her, deren Bemalung wiederum Kinder der Werk-AG der Grundschule und des Kindergartens in Trillfingen übernahmen.

Am gestrigen Freitag wurde der "Weihnachtsweg" offiziell eröffnet, nachdem Revierförster Alexander Bauer die Freigabe erteilt hatte. Ortsvorsteher Horst Henle lobte dabei die "tolle Hand-in-Hand-Arbeit" aller Beteiligten. Dank sprach er zudem an Forstamtsleiter Hermann Schmidt aus. Er habe das Vorhaben im Wald wohlwollend genehmigt.

Weg lässt sich mit längerer Wanderung verbinden

Startet man vom Wanderparkplatz beim Obst- und Gartenbauverein (nahe Friedhof) aus, beträgt die gesamte Wegstrecke etwa zweieinhalb bis drei Kilometer. Ist man nicht so gut zu Fuß, ist ein weiterer Ausgangspunkt der kleine Parkplatz, dort, wo die alte Gemeindestraße nach Bad Imnau in den Wald führt. Verfehlen kann man den Weihnachtsweg, der eine herrliche Aussicht auf die Umgebung und Natur bietet, auf keinen Fall. Sternwegweiser weisen ihn aus.