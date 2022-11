1 Marius Friedrichson von den Johannitern und Jochen Letsch vom AOK-Kundencenter haben die Weihnachtstruck-Pakete griffbereit für Spender. Foto: Lück

Marius Friedrichson und Jochen Letsch packen schon die ersten Pakete für das Foto. Johanniter Friedrichson: "Ich hoffe, die Horber knacken wieder den Geschenk-Rekord bei der Weihnachtstruck-Aktion." Denn: Im Johanniter-Verband Württemberg Mitte lag Horb mit zwei Drittel aller Pakete immer vorn!















Horb - Zum Startschuss der Sammelaktion der Spenden-Pakete sind Marius und AOK-Kundencenter-Leiter Jochen Letsch zufrieden: Die leeren Pakete sind da, liegen bereit für Spender im AOK-Center in Horb. Friedrichson: "Sie sind jetzt an allen Sammelstellen erhältlich. Damit die Spender es ganz bequem haben!"

Die diesjährige Weihnachtstruck-Aktion – sie ging schon gut los. Marius, der Johanniter: "Schon am Samstag kam das erste Paket an, noch vor dem Start der Sammelaktion. Wir kooperieren nicht nur mit unseren Partnern in Osteuropa, sondern auch mit den Tafeln in Deutschland!" Denn: Die Spendenpakete sollen da ankommen, wo sie wirklich gebraucht werden.

Wird Horb wieder den Geschenk-Rekord im Bezirk halten?

Fakt ist: Durchschnittlich werden 60.000 Pakete in Deutschland gesammelt. Bei der letzten Spendenaktion gab es 194 Pakete aus Horb, im Bezirk Württemberg-Mitte (u.a. Sindelfingen, Böblingen, Calw Tübingen, Reutlingen) 270. Johanniter-Sprecherin Bettine Seng: "Wir sind uns bewusst, dass die Spendenbereitschaft sinkt. Wir sehen, dass die Menschen trotzdem spenden." Friedrichson: "Wir hoffen, dass uns die Horber nicht im Stich lassen!"

Wo und wie kann ich spenden?

Die Sammelstellen: AOK Horb, Testzentrum Markthalle (auch Spendendose), Häsler Vital Center, Kaufland und Marktkauf Horb, dazu die Videothek IT Kranz an der Stuttgarter Straße. Wer Sachspenden machen will: Unbedingt die Packliste beachten (johanniter.de/weihnachtstrucker). Sprecherin Seng: "Am Besten noch unseren Karton abholen und bepacken – dann gibt es keinen Stress beim Zoll!"

Spende per Handy?

Kann ich per Handy spenden? Klar. Auf die Weihnachtstrucker-Seite im Internet gehen, virtuelles Päckchen anklicken. Zucker, Nudeln und Co. Ins Päckchen ziehen und per Paypal, Sepa oder Visa bezahlen. Schwupps. Wieder was Gutes getan.

Die Zielländer

Wo kommen die Pakete an? Brigitte Seng: "Wir verteilen sie über Partnerorganisationen in der Ukraine, Rumänien, Bulgarien, Albanien und Bosnien-Herzegowina. Die Republik Moldau ist neu dazu gekommen. Das Land dort ist mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine voll – und mit den Paketen unterstützen wir die einheimische Bevölkerung. Dazu die Tafeln in Deutschland, die es gerade jetzt unheimlich schwer haben!"

Dauer der Aktion

Bis wann kann ich Weihnachtstruck-Pakete packen? Marius Friedrichson: "Die Sammelaktion endet am 16. Dezember. Am zweiten Weihnachtsfeiertag werden die Pakete dann vom Truck abgeholt!"