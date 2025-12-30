Weihnachtstheater Mundelfingen: Besondere Effekte erhalten viel Lob

Ein Novum erlebte das Publikum dieses Jahr beim Weihnachtstheater der Musikkapelle, da sich die Bühne in zwei Wohnungen in Eschach und Mundelfingen aufteilte.
Konzentration und höchste Aufmerksamkeit war dabei von den Gästen wie den Akteuren gleichermaßen gefordert, da der Wechsel zwischen der Wohnung auf der einen Hälfte und der anderen auf der zweiten Hälfte in rascher Abfolge geschah. Die Bühne selbst war durchgehend gestaltet und nicht durch eine Trennwand getrennt, was den pfiffigen Charakter des Theaterstücks zusätzlich stärkte.