Weihnachtstheater Mundelfingen: Besondere Effekte erhalten viel Lob

Ein Novum erlebte das Publikum dieses Jahr beim Weihnachtstheater der Musikkapelle, da sich die Bühne in zwei Wohnungen in Eschach und Mundelfingen aufteilte.

Konzentration und höchste Aufmerksamkeit war dabei von den Gästen wie den Akteuren gleichermaßen gefordert, da der Wechsel zwischen der Wohnung auf der einen Hälfte und der anderen auf der zweiten Hälfte in rascher Abfolge geschah. Die Bühne selbst war durchgehend gestaltet und nicht durch eine Trennwand getrennt, was den pfiffigen Charakter des Theaterstücks zusätzlich stärkte.

Regisseur Peter Kuhrt und sein Schauspielensemble waren bewusst dieses Experiment eingegangen, das der in drei Akten aufgeführte Komödie „Lügen haben junge Beine“ von Ray Cooney einen besonderen Effekt verlieh.

Was sie sich erhofft, aber nicht erwartet hatten, war das Lob zahlreicherer Gäste im Publikum, die die Aufführung als eine der originellsten und besten Theateraufführungen der Musikkapelle in den vergangenen Jahren lobten. Dass diese bereits in den Vorjahren reichlich Gefallen fanden, war an der Resonanz der Besucher zu erkennen, die für eine nahezu ausverkaufte Aubachhalle sorgte.

Aubachhalle gut besetzt

Die Einstimmung auf den Theaterabend übernahm die Musikkapelle Mundelfingen, bei der der bereits während des Herbstkonzerts verabschiedete Dirigent Jürgen Penl noch einmal die musikalische Leitung übernahm.

Das Theaterstück bot ein Trommelfeuer an Pointen und komischen Szenen, die die Lachmuskeln des Publikums über Stunden hinweg strapazierte. Zudem trug das Theaterensemble in einer idealen Rollenbesetzung mächtig zum Erfolg der Aufführung bei.

Die Musikkapelle Mundelfingen. Foto: Rainer Bombardi.

Dieses begann auf der Bühne parallel in den Wohnungen in Eschach und Mundelfingen, wo die beiden Jugendlichen Vicky Maier (Lorena Mäder) und Thommy Maier (Leonhard Mäder) quasi mit denselben Worten ihren Eltern mitteilten, dass sie sich nach dem Chatten endlich einmal live treffen wollten. Zudem berichteten beide von ihrer Feststellung, dass sie Väter haben, die beide Hugo Maier heißen, denselben Beruf und Geburtstag und auch sonst viele Ähnlichkeiten besitzen. Nicht geahnt hatten sie zu diesem Zeitpunkt, dass es sich um denselben von Dominik Mäder dargestellten Vater drehte, der ein Doppelleben führte. In der Folge setzte dieser alles daran, dass sich die beiden Kinder und seine zwei von Kathrin Schürmann und Anna Merz dargestellten Frauen nicht treffen.

Ein Vater, zwei Familien

Es entwickelte sich ein munteres und kurzweiliges Theater, das mit dem Mundelfinger Untermieter Oskar Stöckli und seinem in Hochform brillierenden Opa (Florian Merz) einen weiteren Höhepunkt bot. Verwicklungen, urkomische Situationen und lustige Szenen gab es zuhauf. Am Ende war jedoch alle Liebesmüh umsonst, denn die beiden Frauen wussten voneinander. Auch einem Treffen der beiden Kinder stand nichts im Weg, denn als Vater von Vicky stellte sich Oskar Stöckli heraus.

In bewährter Manier sorgte der Gesangverein für die Verpflegung. Die Ausgabe der Gewinne aus dem Losverkauf zwischen dem zweiten und dritten Akt erfolgte im Anschluss an die Aufführung.