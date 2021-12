In rund 50 Jahren ist das Musizieren an Heiligabend jetzt erst zum vierten Mal ausgefallen

1 Letztmals spielte eine Abordnung der Trachtenkapelle Lehengericht an Heilig Abend 2019 Weihnachtslieder zur Einstimmung auf das Fest. 2020 fiel das Spielen Coronabedingt aus, dieses Jahr wegen schlechten Wetters. Foto: Herzog

Oft, aber nicht immer fallen derzeit Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie aus. Das traditionelle Weihnachtsliederspielen ab der Mittagszeit am Heiligen Abend sagte die Trachtenkapelle Lehengericht witterungsbedingt ab.















Schiltach-Lehengericht - Vor knapp 50 Jahren – an Heiligabend 1972 hatte die Trachtenkapelle Lehengericht erstmals an Heiligabend in den Gemeindeteilen aufgespielt. Laut Dirigent Albert Brüstle fiel die Entscheidung etwa eine Stunde vor dem geplanten Start. Zwar goss es um diese Zeit nicht in Strömen, doch hinsichtlich der Veranstaltungsdauer von rund drei Stunden wollte das der Dirigent seinen Musikern der kleinen Besetzung, die teilweise auswärts wohnen, nicht zumuten. Begonnen worden wäre im „Scheuernacker“ und danach wäre es im Herdweg weitergegangen, jeweils in Hinterlehengericht.

Weitere Stationen wären vor Reichenbächle, vor Eulersbach, Sulzbächle, Schmelze, vor Erdlinsbach und zum Abschluss der Akazienweg (alle Vorderlehengericht) gewesen.

Aus dem ersten Auftritt an Heilig Abend 1972, als die Trachtenkapelle erstmals weihnachtliche Lieder spielte, um die Bevölkerung auf das Christfest einzustimmen, erwuchs eine Tradition, die bei den Bewohnern sehr gut ankam und geschätzt wurde.

Dankbare Anwohner

An den verschiedenen Stationen wurden die Musizierenden von den Anwohnern mit Getränken und kleinem Imbiss als Dankeschön versorgt. Aufgrund von Starkregen und Eisglätte war das Weihnachtsspielen seither nur zweimal abgesagt worden, im vergangenen Jahr erstmals wegen Corona.