Weihnachtsspenden: ARaymond unterstützt Kinder und Jugendliche im Kreis Lörrach

ARaymond ist ein Global Player, der sich vor Ort in der sozialen Verantwortung sieht und mehr als 34 000 Euro an Einrichtungen im Landkreis spendet.
Seit Jahren unterstützt der Automobilzulieferer ARaymond mit den deutschen Standorten in Weil am Rhein, Lörrach und in Eschbach karitative Einrichtungen, Kindergärten und Feuerwehren. Mit dem Spendenbetrag von mehr als 34 000 Euro will das Unternehmen auch Projekte fördern und damit ein Zeichen für gesellschaftliche Verantwortung setzen – auch in herausfordernden Zeiten.