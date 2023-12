Weihnachtsspecial mit Mälzer, Raue, Lafer und Neuner: Kitchen Impossible – wer hat gewonnen?

1 Hans Neuner, Johann Lafer, Tim Raue, Tim Mälzer (von links) Foto: RTL / Guido Engels/Kitchen Impossible - Die Weihnachts-Edition (2023)

Besinnlich geht anders: Beim Weihnachtsspecial 2023 von „Kitchen Impossible“ beschimpfen sich Tim Mälzer, Johann Lafer, Tim Raue und Hans Neuner. Die Teams müssen nach Malta sowie Warschau.









Link kopiert



Tim Mälzer gilt als einer, der wirklich viele Geschmäcker erkennen kann. Bei der Weihnachtsfolge 2023 zeigt er mal wieder, was für ein unglaubliches Gespür er hat. Gemeinsam mit Johann Lafer tritt er gegen das Duo Hans Neuner und Tim Raue an. Doch ob Mälzers Geschmackserkennungsgabe am Ende reicht? Mälzer, der Chef von „Kitchen Impossible“, hat noch nie eine Weihnachtsausgabe für sich entschieden.