Weihnachtspredigten in Schopfheim: Von Gott und der Verantwortung des Einzelnen

In Weihnachtsgottesdiensten rund um Schopfheim ging es um Krieg und Frieden, um Leistungsgesellschaft und Populismus. Wir haben einige Gedanken aus den Predigten zusammengetragen.
Pfarrer Steffen Mahler nahm seine Zuhörer in Christmette in der evangelischen Stadtkirche mit auf die Suche nach der wahren Bedeutung von Weihnachten und nach dem Gottesbild, das sich in den Worten des „Gloria in excelsis Deo“ vermittelt. Seine eindringliche Mahnung: Über allem Trubel, der uns in der Weihnachtszeit umgibt – „in einer Zeit, in der die Engel massenweise durchs Gemüt und die Schaufenster schwirren“ –, ist es wichtig, auf die eigentliche Botschaft zu achten.