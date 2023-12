Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach: Ensemble stimmt in Lahr auf die Festtage ein

Ensemble stimmt in Lahr auf die Festtage ein

1 Die Kantorei und das Stiftsorchester führen unter der Leitung von Laura Škarnulyté­ das Weihnachtsoratorium in der Stiftskirche auf. Foto: Endrik Baublies

Die evangelische Kantorei, die Jacobuskantorei, das Stiftsorchester und vier Solisten füllten am Sonntagabend die Stiftskirche in Lahr. Unter der Leitung von Laura Škarnulytė begeisterten die Musiker mit dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach.









Das Weihnachtsoratorium (BWV 248) gehört zu den bekanntesten Werken Bachs, der das sechsteilige Werk im Jahr 1734 als Thomaskantor in Leipzig komponiert hatte. Chor, Orchester und die Solisten – Natalia Ortega Marti (Sopran), Viola de Galgóczy (Alt), Jonathan Hartzendorf (Tenor) und Johann Kavelage (Bass) – haben am Abend des dritten Advents den ersten, den vierten und den sechsten Teil in der Lahrer Stiftskirche aufgeführt.