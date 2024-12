Am Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr tritt die Bauderkantorei in der Stadtkirche auf. Bachs Kantaten lässt sie zusammen mit dem Orchester arcademia sinfonica und zahlreichen Vokalsolisten erklingen.

Der 4. Advent verspricht ein Klangwunder zu werden. Denn am Sonntag, 22. Dezember, musiziert die Bauderkantorei die Kantaten I bis IV des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach in der Stadtkirche.

Doch dabei ist sie nicht alleine. Unterstützung erhält sie vom Orchester arcademia sinfonica und den Vokalsolisten Sophie Rosenfelder Sopran, Christine Zeeb Alt, Klemens Mölkner Tenor und Tomas Garcia Santillan Bass.

Großer Turba-Chor

Schon der Beginn der ersten Kantate “Jauchzet, frohlocket“ mit seinen markanten Paukenschlägen, gefolgt von den Flöten, Oboen, Trompeten und Streichern weckt sofort Weihnachtsvorfreude, heißt es in einer Pressemitteilung der Kantorei.

Ein reiner Orchestersatz leitet die zweite Kantate ein. Stilistisch handelt es sich um eine Pastorale, die den Dialog zwischen Hirten und Engelschören beschreibt. Nach der Ankündigung durch den Evangelisten folgt der große Turba-Chor der „himmlischen Heerscharen“ mit dem Gloria.

Vorverkauf und Abendkasse

Die dritte Kantate schildert die Anbetung der Hirten. Die vierte Kantate „Fallt mit Danken“ handelt von der Namensgebung Jesu.

Karten gibt es im Vorverkauf für 18 Euro bei der Buchlese in Sulz und bei der Volksbank in Dornhan, sowie für 20 Euro an der Abendkasse.