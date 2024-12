Weihnachtsnachmittag in Schiltach

1 Der Nikolaus verteilt seine Geschenktüten an die Senioren. Foto: Ziechaus

Mit Regenbogenfarben konnte der Popchor glänzen beim Weihnachtsnachmittag der Senioren aus Schiltach und Lehengericht.









Auf Einladung ihrer Stadt füllten die älteren Bürgerinnen und Bürger die weihnachtlich geschmückten Tischreihen in der Friedrich-Grohe-Halle in Schiltach. Neben dem festlich leuchtenden Weihnachtsbaum begrüßte der Popchor aus Lauterbach in Regenbogenfarben die vielen Gäste im Saal mit sonnigen Aussichten über den Wolken.