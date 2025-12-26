Weihnachtsmusik in Horb: Gemütliche Stimmung am Steiglehof

Die Melodie zum alten Weihnachtslied „Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit“ tönte am Mittag des Heiligabends über den Parkplatz des Steiglehofs, vorletzter Stopp der Weihnachts-Tournee 2025 der Spielgemeinschaft Horb und Bildechingen. Doch die Antwort konnte sich jeder der rund 80 Besucher selbst geben. Das „Schneeflöckchen“ kam schon den ganzen Vormittag geschneit, nur so wirklich leise, wie es in einem anderen Lied heißt, rieselt der Schnee nicht. Er wurde von einem bitterkalten Wind vor sich her gepeitscht und brachte eine weiße Weihnacht, die alles andere als gemütlich war. Steiglehof-Wirt Michael Bauer, der kaum mit der Beschaffung von warmem Punsch und heißem Glühwein hinterherkam, stellte im Vorbeilaufen fest: „Heit schlupfet se älle unter mei Vordächle na.“ Klar, jeder suchte Schutz vor diesem unwirtlichen Wetter. Auch die Musiker beider Vereine.

Große Zuhörerschar Es ist seit langen Jahren eine schöne Tradition, dass die Musikvereine aus Horb und Bildechingen am Nachmittag des Heiligabends musikalische Geschenke an viele Bürger der Stadt verteilen.

Mit etwas Lustigem auf dem Kopf spielt es sich leichter. Foto: Peter Morlok

Waren die Vereine bis vor ein paar Jahren noch getrennt unterwegs, so tritt man seit 2022 und vor allem nach dem Zusammenschluss der beiden Jugendkapellen gemeinsamen auf und unterstreicht damit auch die Zusammengehörigkeit beider Vereine. Los ging es am 24. Dezember um 12 Uhr in Mühlen. Dort erwartete die Musiker wieder eine große Zuhörerschar, die sich am Spiel der Kapelle unter der Stabführung von Ulrich Münnich, der seit März 2022 die musikalische Leitung der Spielgemeinschaft übernommen hat, erfreuten. Von Mühlen ging es weiter nach Isenburg. Einer schönen Tradition folgend, musizierte die Spielgemeinschaft anschließend bei den Altenheimen „Ita von Toggenburg“ und „Bischof Sproll“ sowie bei der Bruderhaus Diakonie am Hohenberger Nordring.

Zuhörer singen mit

Abschluss der ersten Etappe war wie all die Jahre zuvor der Gasthof Steiglehof, wo sich eine große Menge an Besuchern, es mögen rund 70 bis 80 Personen gewesen sein, trafen, um sich schöne Weihnachten zu wünschen, sich am Glühwein zu wärmen und leckere Häppchen, die von der Wirtsfamilie Bauer gegen Spende bereitgestellt wurden, zu vespern. Doch hauptsächlich traf man sich, um den alten Weihnachtsliedern zu lauschen und auch zum Teil mitzusingen.

Vom schlechten Wetter ließ man sich dabei kein bisschen stören, denn Schnee und Kälte gehören im Winter hier in der Gegend einfach dazu, Tradition ist Tradition, und am 24. Dezember trifft man sich eben am Steiglehof zum Weihnachtsliedersingen.