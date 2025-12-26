Weihnachtsmusik in Horb: Gemütliche Stimmung am Steiglehof

Beim weihnachtlichen Musizieren am Steiglehof waren heiße Getränke sehr willkommen.
Die Melodie zum alten Weihnachtslied „Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit“ tönte am Mittag des Heiligabends über den Parkplatz des Steiglehofs, vorletzter Stopp der Weihnachts-Tournee 2025 der Spielgemeinschaft Horb und Bildechingen. Doch die Antwort konnte sich jeder der rund 80 Besucher selbst geben. Das „Schneeflöckchen“ kam schon den ganzen Vormittag geschneit, nur so wirklich leise, wie es in einem anderen Lied heißt, rieselt der Schnee nicht. Er wurde von einem bitterkalten Wind vor sich her gepeitscht und brachte eine weiße Weihnacht, die alles andere als gemütlich war. Steiglehof-Wirt Michael Bauer, der kaum mit der Beschaffung von warmem Punsch und heißem Glühwein hinterherkam, stellte im Vorbeilaufen fest: „Heit schlupfet se älle unter mei Vordächle na.“ Klar, jeder suchte Schutz vor diesem unwirtlichen Wetter. Auch die Musiker beider Vereine.