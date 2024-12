Weihnachtsmarkt Winterlingen: Knecht Ruprecht kommt ohne Rute aus

Seit vielen Jahren hat der Winterlinger Weihnachtsmarkt seinen festen Platz im vorweihnachtlichen Terminkalender: Immer am zweiten Advent geht er über die Bühne – an diesem Wochenende bereits zum 35. Mal.

Das Wetter war nasskalt – dennoch waren am Samstagnachmittag viele Besucher zur offiziellen Markteröffnung durch Bürgermeister Michael Maier in den Wilhelm-Keinath-Park gekommen. Beim Römerbrunnen stimmten die Kinder des Kindergartens Steigleweg zusammen mit ihren Erzieherinnen, dem Chor „Cantus iuvenis“ und dessen Leiter Oliver Geiger am E-Piano die Lieder „In der Weihnachtsbäckerei“, „Ein Stern steht hoch am Himmelszelt“ und „Seid still“ an.

Die Zuhörer hielten sich an diese Aufforderung, um anschließend umso lautstärker Beifall zu spenden. Das gefiel auch dem durch Max Oswald verkörperten Nikolaus, und zwar so gut, dass er seinen Knecht Ruprecht anwies, die Rute zu lassen, wo sie war, und großzügig süße Geschenke aus seinem großen Sack verteilte.

Marktbummel zwischen 30 Ständen

Unter den Linden und Kastanienbäumen im Wilhelm-Keinath-Park und in der angrenzenden Parkstraße luden anschließend an die 30 mit Tannengrün und Lichterketten geschmückte Stände zu einem gemütlichen Marktbummel ein. Neben den kommerziellen Marktbeschickern warteten auch viele private Anbieter aus Winterlingen und der Region mit einem abwechslungsreichen Angebot in den weihnachtlich dekorierten Auslagen auf, das unter anderem selbstgebastelte Deko, Spielwaren, Kreatives aus Holz, Metall oder textilen Materialien sowie bunte Glaskunst umfasste.

Das wenig einladende Wetter konnte der guten Laune der Marktbesucher nichts anhaben, aber natürlich war an den Ständen mit den heißen Delikatessen, die es in fester wie in flüssiger Form gab, die Nachfrage anhaltend groß. Zum duftenden Glühwein in vielerlei Variationen oder zum Kinderpunsch gönnte man sich eine heiße Bratwurst, Pommes, Schupfnudeln oder einen Burger mit Angus Beef. Und wer mal etwas ganz anderes probieren wollte, konnte sich an kulinarischen Spezialitäten aus Polen und Ungarn gütlich tun.

Kindergarten lockt mit „Wundertüten“

Auch die Stände der örtlichen Vereine, etwa der Winterlinger Leichtathletikgemeinschaft, des Fördervereins Benzinger Wasserturm oder des Tischtennisclubs ( TTC) Benzingen, waren gut frequentiert. Der Kindergarten Steidleweg hatte eine Tombola organisiert und lockte mit „Wundertüten“, die so manche vorweihnachtliche Überraschung enthielten.

Auch am Sonntag herrschte – bei deutlich besserem Wetter – Hochbetrieb an den Ständen, und viele Winterlinger nutzten die Gelegenheit, sich noch mit dem einen oder anderen fehlenden Weihnachtsgeschenk einzudecken. Der heimische Musikverein spielte zur Mittagszeit unter der Leitung von Dirigent Michael Johner altbekannte Weihnachtslieder und internationale Weihnachtshits am Römerbrunnen. Erneut kam festliche Stimmung auf, und so blieben die Marktbesucher noch lange in geselliger Runde, im Freundes- oder Familienkreis zusammen und ließen den zweiten Adventssonntag entspannt ausklingen.