Die festliche Jahreszeit steht vor der Tür und mit ihr kommt der Weihnachtsmarkt wieder nach Schramberg. Wie in den vergangenen Jahren gibt es zahlreiche Leckereien, handgefertigte Geschenkideen, Live-Musik und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Das teilte Hannes Herrmann als Sprecher der Stadt Schramberg mit.

Nach der Eröffnung am Freitag, 6. Dezember, um 17 Uhr durch Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr und die Turmbläser der Stadtmusik, begleitet ein abwechslungsreiches Musikprogramm durch den Abend. Ab 17.15 Uhr schwebt Dr. Musikus als Weihnachtsengel über den Rathausplatz und spielt dabei Weihnachtslieder mit Gitarre und Mundharmonika. Der Weihnachtsmarkt ist am Freitag bis 22 Uhr geöffnet.

Geschmückte Christbäume

Am Samstag wird auf der Zauberbühne bereits ab 11 Uhr gezaubert. Der Nikolaus hat sich nach seinem Hauptarbeitstag am Freitag noch ein extra Zeitfenster freigeschaufelt und besucht am Samstag um 12.30 Uhr zum ersten Mal den Schramberger Weihnachtsmarkt. Am Samstag ist der Weihnachtsmarkt von 11 bis 22 Uhr geöffnet.

Am Sonntag eröffnen die Turmbläser den Weihnachtsmarkt wieder ab 11 Uhr. Ein Highlight sind die von den Schramberger Kindergartenkindern geschmückten Christbäume, die die Besucher am Sonntag von 11 bis 13 Uhr loben können und dafür eine süße Kleinigkeit bekommen. Am Sonntag ist der Weihnachtsmarkt von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

28 Stände

„Der Schramberger Weihnachtsmarkt bietet auch dieses Jahr wieder tolle Stände und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Kommen Sie vorbei und genießen Sie die stimmungsvolle Vorweihnachtszeit“, sagte Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr.

Die 28 Stände rund ums Rathaus, betrieben von Schramberger Vereinen und Privatpersonen, bieten eine große Auswahl an regionalen Produkten, Kunsthandwerk und kulinarischen Leckereien. Für die kleinen Weihnachtsliebhaber gibt es auch dieses Jahr wieder ein Kinderkarussell.

Der Wochenmarkt wird wegen des Weihnachtsmarkts am Samstag, 7. Dezember, in die Fußgängerzone in der oberen Hauptstraße verlegt.