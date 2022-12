Marinepunsch spült Rekordsumme von 36.000 Euro in Kasse

Viele Emotionen und strahlende Gesichter gibt es bei der Spendenübergabe aus dem Erlös des Marinepunschverkaufs.

Es hat Tradition so wie der Marinepunsch selbst. Der Erlös beim Rottweiler Weihnachtsmarkt kommt sozialen Projekten zugute.















Rottweil - Der Marinepunsch, den die Besatzung des Rottweiler Patenschiffs Jahr für Jahr auf dem Rottweiler Weihnachtsmarkt unters Volk bringt, ist nicht nur super lecker, sondern zugleich auch segensreich – fließt der Erlös aus dem Verkauf doch traditionell sozialen Zwecken zu.

Bereits im vergangenen Jahr war mit 22 000 Euro eine Rekordsumme verzeichnet worden. Dass diese nochmals getoppt werden würde, damit hatten wohl auch die Marinesoldaten nicht gerechnet. 36 000 Euro spülte der Punsch in nur zehn Weihnachtsmarkttagen in die Kasse, verkündete Oliver Kießling, Kommandant des Minentauchereinsatzbootes Rottweil voller Stolz. "Das mag vielleicht auch daran liegen, dass wir jetzt so eine tolle Hütte mit Spülmaschine haben und wir den Punsch wirklich im Akkord ausgeben können", sagte Kießling dankend.

Eine Institution

Oberbürgermeister Christan Ruf hob hervor, dass der Marinepunschstand eine Institution und ein "echter Frequenzbringer" auf dem Rottweiler Weihnachtsmarkt sei.

Tagesmütter- und Elternverein

"Mittlerweile gehen die Verkaufszahlen beim Punsch ja durch die Decke, das ist mehr als beeindruckend", sagte er mit Blick auf die Spendensumme, die karitativen Zwecken zukomme, ebenfalls sichtlich beeindruckt.

6000 Euro überreichte Kießling an Anneliese Bendigkeit vom Tagesmütter- und Elternverein im Landkreis Rottweil. "Jetzt muss ich sie erstmal in den Arm nehmen", sagte sie sichtlich gerührt und fiel Kießling um den Hals. Das Geld werde der Verein unter anderem für die Ausbildung von Tagesmüttern und die vielen Betreuungsangebote verwenden, informierte sie.

Tafelladen

8000 Euro gehen an den Rottweiler DRK-Tafelladen. Tafelladenleiterin Gisela Rehberg und Anton Graf, stellvertretender Kreisgeschäftsführer des DRK, nahmen den Scheck ebenfalls mit einem herzlichen Dank entgegen. Der Tafelladen sei in den vergangenen Wochen an seine Kapazitätsgrenze gekommen und es sei auch schwierig, ausreichend Lebensmittel zu bekommen. Mit der Spendensumme könne man hier einiges bewirken.

Freundeskreis Asyl

Einen Scheck in Höhe von 7000 Euro nahmen zudem Milena Heidger und Malle Lempp vom Freundeskreis Asyl entgegen. Sie werden das Geld für die Arbeit mit den Geflüchteten verwenden, sagten sie dankbar.

Kinderschutzbund

Über 7000 Euro freuen sich Gudrun Dames und Renate Fritsch vom Kinderschutzbund. Im Sommer ist der Kinderschutzbund in den Stadtgraben umgezogen und in den neuen Räumen gebe es noch "tausende Kleinigkeiten", wie neue Bodenbeläge, eine neue Tür, Spielzeug für den Kinderpark und mehr zu beschaffen, informierte Renate Fritsch. Da sei diese Spende ganz wunderbar, dankte sie.

Achert-Schule

Stephan Keßler, Schulleiter der Achert-Schule, nahm für den Förderkreis der Schule 8000 Euro entgegen. Die Achert-Schule biete regelmäßig Frühstück für die Schüler an und subventioniere auch das Mittagessen, informierte er. Für diese Zwecke könne das Geld hervorragend eingesetzt werden, dankte er.