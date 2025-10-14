Weihnachtsmarkt: Ravennaschlucht warnt vor teuren Fake-Tickets im Netz

Weihnachtsmarkt unter dem Viadukt: Tickets verteuern sich, bei Offerten auf Verkaufsplattformen ist Vorsicht geboten. Was Besucher beachten sollten.
Zum Vorverkaufsstart für den Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht wird vor Tickets gewarnt, die zu hohen Preisen auf Verkaufsplattformen im Internet angeboten werden. Es könne sich um Kopien handeln, die letztlich keinen Zutritt zu der Veranstaltung im Schwarzwaldort Breitnau östlich von Freiburg gewährten, sagte ein Sprecher der Hochschwarzwald Tourismus GmbH.