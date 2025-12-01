Weihnachtsmarkt Lörrach: Wo und wann gesperrt ist
Bald ist wieder Weihnachtsmarkt Foto: Kristoff Meller

Der Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt vom 4. bis 14. Dezember beeinträchtigt zeitweise die Verkehrswege.

Aus Sicherheitsgründen wird die gesamte Kernfußgängerzone während des Weihnachtsmarkts für den Liefer- und Anliegerverkehr gesperrt, teilt die Stadt Lörrach mit. Die abendlichen Lieferzeiten in der Kernfußgängerzone von 18 bis 21 Uhr entfallen von Donnerstag, 4. Dezember, bis Samstag, 13. Dezember.

 

Die Polleranlage bleibt gesperrt. Alle Anlieger werden gebeten, diese Sperrung einzuplanen. Geschäftsbetriebe sollten ihre Zulieferbetriebe über die Änderungen informieren. Darüber hinaus ist wie in jedem Jahr die Untere Wallbrunnstraße vom 4. bis 14. Dezember für den Fahrzeugverkehr gesperrt, ausgenommen sind Anwohner und der Lieferverkehr. Die Fahrradplätze werden in diesem Zeitraum aufgehoben.

 