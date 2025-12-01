Weihnachtsmarkt Lörrach: Wo und wann gesperrt ist

Die Polleranlage bleibt gesperrt. Alle Anlieger werden gebeten, diese Sperrung einzuplanen. Geschäftsbetriebe sollten ihre Zulieferbetriebe über die Änderungen informieren. Darüber hinaus ist wie in jedem Jahr die Untere Wallbrunnstraße vom 4. bis 14. Dezember für den Fahrzeugverkehr gesperrt, ausgenommen sind Anwohner und der Lieferverkehr. Die Fahrradplätze werden in diesem Zeitraum aufgehoben.