Weihnachtsmarkt Lörrach: Wo und wann gesperrt ist

Der Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt vom 4. bis 14. Dezember beeinträchtigt zeitweise die Verkehrswege. Aus Sicherheitsgründen wird die gesamte Kernfußgängerzone während des Weihnachtsmarkts für den Liefer- und Anliegerverkehr gesperrt, teilt die Stadt Lörrach mit. Die abendlichen Lieferzeiten in der Kernfußgängerzone von 18 bis 21 Uhr entfallen von Donnerstag, 4. Dezember, bis Samstag, 13. Dezember.