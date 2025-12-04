Weihnachtsmarkt in Zwerenberg: Auf Holzherd zubereitete Waffeln sind der Hit

Die Dorfgemeinschaft Zwerenberg hatte zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Viele Besucher kamen zusammen und ließen sich die Leckereien schmecken.
Der Weihnachtsmarkt der Dorfgemeinschaft war auch in diesem Jahr wieder eine rundum gelungene Veranstaltung, heißt es in einer Mitteilung. Bei für die Jahreszeit angenehmen Temperaturen hielten sich die vielen Besucher teilweise mehrere Stunden rund um das Gemeindehaus an der Schwarzwaldstraße auf, um sich mit Nachbarn, Freunden und Bekannten zu unterhalten.