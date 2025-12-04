Weihnachtsmarkt in Zwerenberg: Auf Holzherd zubereitete Waffeln sind der Hit

Die Dorfgemeinschaft Zwerenberg hatte zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Viele Besucher kamen zusammen und ließen sich die Leckereien schmecken.

Der Weihnachtsmarkt der Dorfgemeinschaft war auch in diesem Jahr wieder eine rundum gelungene Veranstaltung, heißt es in einer Mitteilung. Bei für die Jahreszeit angenehmen Temperaturen hielten sich die vielen Besucher teilweise mehrere Stunden rund um das Gemeindehaus an der Schwarzwaldstraße auf, um sich mit Nachbarn, Freunden und Bekannten zu unterhalten.

So fand neben Schupfnudeln, Flammkuchen, Roten Würsten, Currywürsten und Pommes auch das erstmals angebotene Hirschgulasch guten Anklang. Kaffee und Kuchen durften nicht fehlen. Auch die auf einem alten Holzherd gemachten Waffeln waren „sehr beliebt“.

Bei durchweg trockenem Wetter erfreute sich neben den anderen Kaltgetränken das Weihnachtsbier großer Beliebtheit. Die Gäste konnten sich aber auch mit Glühwein und Punsch aufwärmen.

Bei vielen Besuchern stehen seit Jahren Adventskränze beziehungsweise -gestecke und Weihnachtsgebäck auf dem „Einkaufszettel“. An mehreren Ständen wurden Geschenkartikel angeboten. So gab es selbst gestrickte Socken, Likör, Honig und Holzarbeiten zu kaufen. Auch die Jungschar war mit einem Stand vertreten unter anderem mit Popcorn und mit Dosenwerfen.

Auftritte von Kindern und Posaunenchor

Die Besucher wurden mit drei Auftritten musikalisch auf die Weihnachtszeit eingestimmt. Nachdem Margret Bauschert mit ihren Flötenkindern aufgetreten war, sangen die Kinder der Villa Kunterbunt, dem örtlichen Kindergarten. Der Zwerenberger Posaunenchor sorgte mit weihnachtlichen Klängen für gute Stimmung.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite hatte in der „Molke“ das Zwerenberger Heimatmuseum geöffnet, in dem die Eigentümerin Jutta Dürr-Burkhardt mit Familie die Besucher ebenfalls bewirtete.