Weihnachtsmarkt in Zell: Advent lockt ins Zeller Städtli

Der Vorstand des Bürgervereins Zell mit Michael Gehri (von links), Uli Merkle, Andreas Müller und Udo Güdemann freut sich über die gelungene Veranstaltung. Foto: Wolfgang Grether Bürgerverein und Gewerbeverein laden gemeinsam ein zum Weihnachtsmarkt in Zell ein.







Unter der Überschrift „Advent im Städtli“ trafen sich die Menschen aus Zell und Umgebung auf dem Hans-Fräulin-Platz und im Löwenareal. Gemütliche Stimmung, Glühwein und Kulinarisches, dazu ein vielfältiges Angebot für kleine Weihnachtsgeschenke oder die Deko am Baum. Für alle war etwas dabei und genügend Zeit zum gemütlichen Tratsch gab es auch noch. Aus zwei mach eins, auf Initiative von Michael Gehri, Vorsitzender des Bürgervereins wurden die Weihnachtsveranstaltungen dieser Vereinigung und des Gewerbevereins zusammengelegt. So gab es auch die Gelegenheit für einen kleinen, gemütlichen Bummel vom Hans-Fräulin-Platz zum nahe gelegenen Hotel Löwen, wo sich die Gewerbetreibenden zeigten. Sie luden zum Gewinnspiel ein während der Bürgerverein die reichhaltig geschmückten Bäume der Vereine und Organisationen präsentieren durfte, die in diesem Jahr mit einer Zuwendung bedacht waren. Für zumindest ein kleines Aufsehen sorgte der Laierkastenmann, dessen Spielkunst besonders bei den jungen Gästen ankam. Hingebungsvoll sein Spiel und geduldig seine Erklärungen zur Funktion dieses besonderen Musikinstrumentes.