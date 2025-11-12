Weihnachtsmarkt in Wildberg: Weihnachtliche Stimmung in der Klosteranlage

Die besinnliche Zeit rückt näher: Am ersten Adventswochenende, 29. und 30. November, lädt der Bürger- und Gewerbering „Für Wildberg“ zur Klosterweihnacht ein.

An diesen beiden Tagen kehrt in der historischen Klosteranlage weihnachtliche Stimmung ein. Rund 40 Aussteller schlagen ihre Holzhütten und Zelte vor der Musikschule und bis zur Meiereischeune auf. Der Weihnachtsmarkt hat am Samstag von 15 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Wer den ein oder anderen Glühwein trinken möchte, kann wie gewohnt die Shuttle-Busse nutzen, die von allen Stadtteilen direkt zur Klosterweihnacht fahren.

Die Aufteilung der Stände bleibt alt bewährt: Die Hälfte der Aussteller bietet weihnachtliche Waren, Handgemachtes und Kunstfertiges an. Die andere Hälfte bewirtet die Besucher mit Glühwein, Punsch und Besonderheiten aus dem Glas. Die Speisekarte reicht von Wurst und Burgern über Krautschupfnudeln und Pulled Pork bis hin zu Waffeln, Crêpes, Churros und Langos. Die Hobbykünstler werden in diesem Jahr in der Meiereischeune zu finden sein, dafür zieht das CVJM-Café zu den Hobbyköchen in den Fruchtkastenkeller.

Viel geboten ist an den Ständen bei der Klosterweihnacht in Wildberg. (Archivfoto) Foto: Jaqueline Geisel

Auf der Bühne stehen zahlreiche Gruppen örtlicher Vereine und Institutionen sowie weitere regionale Künstler. Den Anfang macht am Samstag um 15 Uhr die Jugendkapelle der Wildberger Stadtkapelle, gefolgt von verschiedenen Ensembles der Musikschule Wildberg. Um 16.30 Uhr schauen das erste Mal der Nikolaus und Knecht Ruprecht vorbei. Um 18 Uhr geht es mit den Rhythmen der Klostertrommler weiter. Die Retro-Jazzband gestaltet ab 19 Uhr den musikalischen Ausklang.

Von der Tanzgruppe bis zur Märchenleserin

Am Sonntag beginnt das Bühnenprogramm um 13 Uhr mit der Tanzgruppe des TSV Wildberg. Im Anschluss gehört die Bühne den Alphornfreunden Schwabenland.

Am Sonntag wird zudem eine professionelle Märchenleserin Kinderherzen höher schlagen lassen. Um 14 und um 16 Uhr liest sie in der festlich geschmückten Garage hinter der Musikschule. Bereits am Samstag liest dort auch die Wildberger Autorin Helena Reinhardt weihnachtliche Geschichten vor. Nikolaus und Knecht Ruprecht werden am Sonntag um 14.45 Uhr erwartet. Um 16.15 Uhr stehen erneut die Klostertrommler auf der Bühne, und um 17 Uhr macht die Stadtkapelle den Abschluss.

Wildbi – das Maskottchen des Vereins – läuft an beiden Tagen über das Marktgelände und verteilt Süßes an die Kinder. Auch ein Kinderkarussell ist wieder eingeplant.

Neue Attraktionen aus Feuer und Eis

Die Jugendfeuerwehr baut derzeit an einer Eisstock-Bahn, die hinter der Musikschule stehen wird. Dort können Besucher an beiden Tagen mit- und gegeneinander spielen. Die jungen Kameraden verwandeln dafür das ganze Areal in einen Aufenthaltsbereich inklusive Bewirtung, Sitzgelegenheiten und festlich geschmücktem Bierwagen.

Am Samstagabend wird es heiß: Um 18.30 Uhr wird der professionelle Feuerkünstler Philgor mit seinen Artisten dem Publikum einheizen. Besucher dürfen sich auf atemberaubende Flammen, sprühende Funken und tolle LED-Effekte freuen, die dank Walking Acts auch mitten ins Publikum kommen.

Die Krippe bleibt am angestammten Platz

Die Krippe ist ein fester Bestandteil der Adventszeit in Wildberg. Bisher war sie immer im Arrestturm zu finden, durch diesen verläuft derzeit allerdings die Fußgängerumleitung. Die Stadtverwaltung und die Grundschule Wildberg haben sich lange Gedanken gemacht und eine Lösung gefunden. So kann die Krippe auch 2025 im Arrestturm aufgebaut werden. Für den Aufbau zeichnen Ehrenamtliche der Kirchengemeinden verantwortlich. Feierlich enthüllt wird die Krippe am Samstag, 29. November, um 13.30 Uhr. Interessierte sind herzlich dazu eingeladen.

Weitere Informationen und aktuelles zur Wildberger Klosterweihnacht gibt es unter www.fuer-wildberg.de.