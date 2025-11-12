Weihnachtsmarkt in Wildberg: Weihnachtliche Stimmung in der Klosteranlage

Die besinnliche Zeit rückt näher: Am ersten Adventswochenende, 29. und 30. November, lädt der Bürger- und Gewerbering „Für Wildberg“ zur Klosterweihnacht ein.
An diesen beiden Tagen kehrt in der historischen Klosteranlage weihnachtliche Stimmung ein. Rund 40 Aussteller schlagen ihre Holzhütten und Zelte vor der Musikschule und bis zur Meiereischeune auf. Der Weihnachtsmarkt hat am Samstag von 15 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Wer den ein oder anderen Glühwein trinken möchte, kann wie gewohnt die Shuttle-Busse nutzen, die von allen Stadtteilen direkt zur Klosterweihnacht fahren.