1 Mittwochabend zur besten Feierabendzeit – trotz widrigen Wetters nutzen einige Besucher den Abend für einen Weihnachtsmarktbummel. Doch an drei Ständen mittendrin sind die Schotten schon dicht gemacht. Foto: Spitz

Der Weihnachtsmarkt-Countdown läuft – in drei, zwei, einem Tag ist sie vorbei, die Marktzeit in Villingen-Schwenningen.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Was ist das Resümee, das Citymanager Thomas Herr kurz vor Ende des Villinger Marktes zieht? "Gut", so bringt es Herr auf den Punkt und freut sich: "Wir konnten in Schwenningen und Villingen einen Weihnachtsmarkt, wenn auch in kleinerer Form, abhalten und mussten nicht absagen wie teils andere Kommunen in der Umgebung."

Andere Städte locken mit Geld

Völlig gespalten hingegen das Echo bei den Besuchern. Von "Klein, aber fein" bis "furchtbar, nur Fressbuden" schwankt deren Stimmungsbild im Internet. Und auch Thomas Herr räumt selbstkritisch einiges Verbesserungspotenzial ein: Die Anzahl der Stände dürfte größer sein, und "Gerne hätten wir den Besucherinnen und Besuchern mehr Auswahl an Kunsthandwerk geboten". Doch manche Kunsthandwerker hätten Corona nicht überstanden, andere Märkte bevorzugt oder teilweise auch kein Personal, um einen solchen Markt zu bestücken.

"Andernorts geht es doch auch", kontern die User im Internet. Doch Thomas Herr weiß, woran das liegt: Manche andere, erzählt er, lockten die Kunsthandwerker ganz plump mit Geld, "dass diese überhaupt auf einen Markt kommen". Das Problem liege auf der Hand: Viele Besucher wollen "nur schauen", aber nichts kaufen. "Kein Handwerker kann ein oder zwei Wochen auf einen Markt stehen und vom ›nichtsverkaufen‹ überleben", zeigt der Citymanager Verständnis. Und: "Fakt ist aber auch, dass die Menschen überwiegend zum Essen und Trinken kommen."

Schwenningen profitiere vom Markt

Alle Bedürfnisse treffen – ein Ding der Unmöglichkeit. Und so freut sich Herr über das Lob, das von vielen Seiten gekommen sei, ganz besonders darüber: In Schwenningen habe der Markt dazu beigetragen, "dass die Frequenz in der Fußgängerzone" wesentlich gesteigert wurde.

Da lässt sich auch ein dickes Manko besser verdauen, das den Weihnachtsmarkt in Villingen dieser Tage trübt: Einige Standbetreiber machten kurzerhand die Schotten dicht. Mittwochabend, 19 Uhr, am Münsterplatz: Gleich drei der Buden sind geschlossen. Kein Licht, keine Ware, eine unschöne Lücke im Marktgeschehen. Auch der Citymanager ist alles andere als entzückt und hakt nach: Ein Standbetreiber fehlte wegen der widrigen Straßenverhältnisse in Freiburg, die anderen machten Personalengpässe geltend. Grundsätzlich seien alle Standbetreiber verpflichtet, den Stand zu Marktzeiten geöffnet zu halten, aber in Zeiten nach den Corona-Lockdowns lässt der Citymanager Milde walten: "Nach den letzten zwei Pandemiejahren wollten wir die Aussteller nicht auch noch mit Strafgebühren für Nichtöffnung gängeln und haben dafür Verständnis gezeigt aber klargemacht, dass wir im nächsten Jahr ein solches Vorgehen nicht mehr dulden können."

Kommentar: VS lebt!

Von Cornelia Spitz - Kunsthandwerk lässt mein Herz schneller schlagen. Ein Grund mehr für den einen oder anderen Weihnachtsmarktbesuch. Doch wer mit diesem Anspruch die Weihnachtsmärkte in VS besuchte, wurde bitter enttäuscht. Nun könnte man sich in die Schmollecke zurückziehen und es sich in dieser – wohlgemerkt ohne Weihnachtsmusik – vier Adventswochen lang gemütlich machen. Man könnte aber auch losziehen auf den Weihnachtsmarkt, Glühwein trinken, eine Wurst essen und sich mit Freunden treffen, den Advent genießen. Denn wer mit offenen Augen dieser Tage am späten Abend etwa durch die Villinger Innenstadt lief, entdeckte etwas Wunderbares: Die Innenstadt lebte! Sie war nicht – wie sonst so oft – nach Ladenschluss wie ausgestorben. Das also hat der Weihnachtsmarkt geschafft – ganz ohne Kunsthandwerk. Ein Weihnachtsmarkt für Villingen-Schwenninger – wohl bemerkt aber: die Plakatwerbung im Umland kann man sich sparen. Einen Ausflug von auswärts her sind die doppelstädtischen Märkte nun wirklich nicht wert gewesen.