Weihnachtsmarkt in Villingen: Besucher genießen festliche Stimmung vor schöner Kulisse

Weihnachtsmarkt in Villingen

1 Zum Auftakt des Villinger Weihnachtsmarktes schmeckte der Glühwein besonders gut. Foto: Heinz Wittmann

Oberbürgermeister Jürgen Roth und Dekan Josef Fischer haben den Villinger Weihnachtsmarkt auf dem Münsterplatz feierlich eröffnet, musikalisch begleitetet von den Harmonics des Männergesangvereins Frohsinn. Viele Besucher kamen gleich zum Auftakt.









Zum Start des Weihnachtsmarkts in Schwenningen hatte Frau Holle noch pünktlich Schnee geschickt. Die Messlatte lag jetzt für Villingen also schon recht hoch. Zu Schneeflocken reichte es nicht ganz, bei frostigen drei Grad Celsius kam jedoch bei dem wunderbaren Ambiente rund um das Münster bereits am Freitag zur Eröffnung festliche Stimmung auf.