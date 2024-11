Schneefall brachte das richtige Flair Sulz erstrahlt wieder im Weihnachtsglanz

Auf Knopfdruck gingen am Freitagabend die Lichter an: „Sulz erstrahlt“ wieder in weihnachtlichem Glanz. Zum Start hing alles vom selbstlosen Einsatz einer sehr jungen Dame ab. Und ein Jubiläum gab es auch noch zu feiern.