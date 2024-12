Weihnachtsmarkt in Simmozheim: Sichtbare Freude an der Begegnung

Sichtbare Freude an der Begegnung

Weihnachtsmarkt in Simmozheim

1 Bei bisher jedem Weihnachtsmarkt waren die Simmozheimer Familien Ay und Göksüngür mit ihren Lahmacun und Gözleme aus dem mobilen Holzbackofen vertreten. Foto: Tröger

Einen feinen Weihnachtsmarkt in Simmozheim hat die Evangelische Kirchengemeinde zusammen mit dem Evangelischen Jugendwerk, der Grundschule und der Kita Schillerfalter sowie weiteren Teilnehmern auf die Beine gestellt.









Das zwar kalte, aber sonnige Wetter hätte nicht besser passen können. Und so waren gleich zum Start am späten Samstagvormittag, den die „Smarties“ des Musikvereins musikalisch umrahmten, bis in die Abendstunden hinein das Gelände rund ums Gemeindehaus und der Parkplatz vom Betreuten Wohnen von fröhlichem Marktgeschehen erfüllt.