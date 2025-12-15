Weihnachtsmarkt in Schönau: Im Budendorf herrscht fröhliche Stimmung

Von vielen Kindern umringt war der Nikolaus auf dem Schönauer Weihnachtsmarkt am Sonntagnachmittag. Und heiß begehrt waren die Grättimänner.
Die Vorsitzende der Agenda für Schönau, Christine Thoma-Garbe, assistierte ihm und brachte einen Korb voller Leckereien nach dem anderen als Nachschub. Bei herrlichem Sonnenschein aber kühlen Temperaturen war der Platz zwischen Rathaus und Gymnasium schnell gefüllt, rund um den hohen Tannenbaum traf man sich zu Glühwein oder Punsch, Raclettebrötchen oder Grillwurst.