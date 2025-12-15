Weihnachtsmarkt in Schönau: Im Budendorf herrscht fröhliche Stimmung

Von vielen Kindern umringt war der Nikolaus auf dem Schönauer Weihnachtsmarkt am Sonntagnachmittag. Und heiß begehrt waren die Grättimänner.

Die Vorsitzende der Agenda für Schönau, Christine Thoma-Garbe, assistierte ihm und brachte einen Korb voller Leckereien nach dem anderen als Nachschub. Bei herrlichem Sonnenschein aber kühlen Temperaturen war der Platz zwischen Rathaus und Gymnasium schnell gefüllt, rund um den hohen Tannenbaum traf man sich zu Glühwein oder Punsch, Raclettebrötchen oder Grillwurst.

Eine lange Schlange bildete sich am Stand des Fördervereins des katholischen Kindergartens, denn hier gab es – neben Losen mit tollen Gewinnen – eine ganz besondere Köstlichkeit: die Lolly-Waffel war heiß begehrt, nicht nur bei den kleinen Weihnachtsmarktbesuchern. Die durften wieder im Hexenhäuschen basteln, auch das Krippenstellen der evangelischen Kirchengemeinde war eine beliebte Attraktion, und im Turnraum des katholischen Kindergartens begeisterte der Kinofilm „Die Eiskönigin“ die kleinen Zuschauer.

Der Schönauer Weihnachtsmarkt lockt jedes Jahr sehr viele Besucher an, nicht nur wegen der diversen kulinarischen Angebote, sondern auch wegen des Kreativmarkts, der alljährlich im Rathaus stattfindet. Hier gab es am Sonntag schon mal Stau auf der Treppe ins Obergeschoss, wollten doch alle die tollen Angebote an handgefertigten Geschenken bestaunen.

Ob Kunstkarten oder Bilder bei Renate Schmidt, handgestrickte Püppchen oder kunstvolle Holzarbeiten, Liköre und Honig oder Schmuck, Keramik und Plätzchen, bei dem riesigen Angebot an Geschenkideen fiel die Auswahl wirklich schwer. Auch in der Kaffeestube im MTB-Gebäude gab es kaum noch ein freies Plätzchen, hier konnte man sich bei Kaffee und Kuchen und einem Schwätzchen aufwärmen.

Eine friedliche, fröhliche Stimmung herrschte im Schönauer Budendorf, in dem die Bläsergruppe der Stadtmusik, die Alphornbläser, der Belchenlandchor und in der Kirche der Harmonikaclub musikalisch auf Weihnachten einstimmten.