Im Schlosspark in Schliengen: Weihnachtsmarkt bietet prachtvolle Kulisse in der Dämmerung

Der Besuch im Schlosspark ist am zweiten Adventssonntag ein Treffen von Freunden und Bekannten beim Weihnachtsmarkt.
Der zweite Adventssonntag ist traditionell Weihnachtsmarkttag in Schliengens Schlosspark und einen Besuch lässt sich dem Regenwetter zum Trotz so schnell Niemand nehmen. Hier trifft man Freunde und Bekannte, findet Dekoratives und Nützliches. Örtliche Vereine, Gruppen, Schüler, Gewerbetreibende und Privatpersonen bieten ein vielfältiges Angebot von Weihnachtsbasteleien, Kerzen, Handarbeiten, Zuckerbrötli und anderen kulinarischen Köstlichkeiten an.