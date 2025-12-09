Im Schlosspark in Schliengen: Weihnachtsmarkt bietet prachtvolle Kulisse in der Dämmerung

Der Besuch im Schlosspark ist am zweiten Adventssonntag ein Treffen von Freunden und Bekannten beim Weihnachtsmarkt.

Der zweite Adventssonntag ist traditionell Weihnachtsmarkttag in Schliengens Schlosspark und einen Besuch lässt sich dem Regenwetter zum Trotz so schnell Niemand nehmen. Hier trifft man Freunde und Bekannte, findet Dekoratives und Nützliches. Örtliche Vereine, Gruppen, Schüler, Gewerbetreibende und Privatpersonen bieten ein vielfältiges Angebot von Weihnachtsbasteleien, Kerzen, Handarbeiten, Zuckerbrötli und anderen kulinarischen Köstlichkeiten an.

Weihnachtsstimmung Und wenn erst die Dämmerung einsetzt und die prachtvolle Kulisse von Schloss Entenstein mit seinen Adventskalenderfenstern zur Geltung kommt, stellt sich eine traumhaft schöne Weihnachtsstimmung ein.Im Schutz der Pavillonzelte konnte man an diesem Sonntag viele gebackene und gebratene Leckereien im Trockenen genießen.

Die Schliengener Landfrauen hatten sich erweitert: Neben ihren Ständen mit Bauernbrot, Weihnachtsgebäck und Dekoartikeln hatten sie eine Lebkuchenwerkstatt eröffnet, in der die Kleinen mit Feuereifer ihre Lebkuchenherzen mit buntem Zuckerzeug verzierten.

Es gibt nie genug

Ein Stück weiter war erstmals die Hügelheimer Markgräfler Cider Manufaktur vertreten, mit Cider aus Äpfeln, Zwetschgen, Johnnisbeeren und Rhabarber, letzterer unter dem Namen „Basseltang-Cider“. Das alte französische Lehnwort Basseltang bedeutet so viel wie Zeitvertreib. Er hätte das Wort so schön gefunden, sagte „Ueli“ dazu. Derweil wählte eine Seniorin unter den weihnachtlichen Dekoartikel an einem Stand zielstrebig etwas aus. „Mir hän doch scho gnueg“, sagt ihr Ehemann dazu – doch davon lässt sich frau nicht beirren.

Das Schöne am Schliengener Weihnachtsmarkt ist das Persönliche. Anstatt Musik vom Band sorgen hier Formationen vom Musikverein Schliengen über Musikschülerinnen, Bläserklassen, die Kleinen vom Naturkindergarten „Trollestübchen“ bis zur Hertinger „Engels Haus Band & Rhythmusgruppe“ für weihnachtliche Live-Musik. Besonders ist auch das soziale Engagement hiesiger Gruppen, etwa am orange dekorierten Stand der Frauenorganisationen Inner Wheel Club Markgräflerland. Zur weltweiten UN-Kampagne Orange The World setzt sich der Club gegen Gewalt an Frauen und Mädchen ein, der Erlös aus der Goldzapfen-Tombola mit von der hiesigen Geschäftswelt gespendeten Gewinnen geht an das Frauenhaus in Lörrach.

Der Förderverein des Lions Clubs Schliengen wiederum spendet seinen Erlös stets für soziale Projekte vor Ort – und ebenso engagiert ist der Freundeskreis Schloss Bürgeln, vertreten mit einem Weinbrunnen.