1 Nach zweijähriger Pause findet der Rottweiler Weihnachtsmarkt 2022 wieder statt. Foto: Corinne Otto

Der Weihnachtsmarkt in Rottweil findet 2022 nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder statt. Los geht es am 1. Dezember. Der 28. Weihnachtsmarkt in Rottweil dauert bis zum 11. Dezember.















Freunde des Rottweiler Weihnachtsmarkts werden sich freuen: Im Kalenderjahr 2022 werden in der Fußgängerzone (Hauptstraße) vom Schwarzen Tor bis hinunter zum Friedrichsplatz wieder Weihnachtsmarkt-Buden und -Stände aufgebaut. Selbstverständlich gibt es auch ein Comeback von Punsch und Karussell. Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt in Rottweil am 1. Dezember (Donnerstag) um 12 Uhr.

Rückblick: 2021 war von Einlassbändeln bis hin zu einem Hygienekonzept schon alles geplant, dann kam die bittere Enttäuschung – der Rottweiler Weihnachtsmarkt musste kurzfristig abgesagt werden, da die Corona-Pandemielage sich zugespitzt hatte. Im Jahr davor musste der Weihnachtsmarkt ebenfalls abgesagt werden.

Nach zwei Jahren Zwangspause meldet sich der Rottweiler Weihnachtsmarkt 2022, der 2019 letztmals stattgefunden hat, im traditionellen Format zurück. Einschränkungen wegen COVID-19 sind angesichts der geringen Inzidenzzahlen im Landkreis und Baden-Württemberg nicht zu erwarten.

Weihnachtsmarkt Rottweil: Welche Stände gibt es?

In der Fußgängerzone der oberen Hauptstraße in der ältesten Stadt Baden-Württembergs gibt es an insgesamt ca. 35 Ständen von Handschuhen, Mützen über israelische Speisen und Baumstriezeln allerhand zu entdecken.

Auch das Team des Minentauchereinsatzbootes „Rottweil“ verkauft wieder seinen Marinepunsch. Einige Hüttenbetreiber sind jedoch nicht mehr dabei, wie die Stadt Rottweil mitteilte, hätten sie aufgrund der Corona-Zwangspause aufgeben müssen.

Beim Rottweiler Weihnachtsmarkt gibt es 2022 auch wieder eine Bühne. Vor dem alten Rathaus treten unter anderem Showtänzer und Chöre auf

Weihnachtsmarkt Rottweil: Das wird für Kinder geboten

Für Kinder wird auf dem Weihnachtsmarkt in Rottweil auch viel geboten: Während die Kleinen auf einem Karussell ein paar Runden drehen oder an Angeboten zum Backen und Basteln teilnehmen können, werden in der Stadtbücherei Geschichten vorgelesen oder Geschenkpapier mit Stempeln selbst gestaltet.

Auch die Museen bieten wieder kostenfreie Kurzführungen an – so können Weihnachtsmarkt-Gäste den Nachtwächter bei seiner Runde durch das nächtliche Rottweil begleiten oder auf einer Führung durch das neu renovierte Schwarze Tor kann die ganze Familie herausfinden, wie es den Gefangenen im Turm damals erging.

Der Gewerbe- und Handelsverein, der den Rottweiler Weihnachtsmarkt zusammen mit der Stadt Rottweil organisiert, bespielt selbst an beiden Markt-Wochenenden von Freitag bis Sonntag einen Stand in der Hauptstraße 27 unterhalb des Cafés Schädle. Hier können Besucher ihre Taschen kostenlos abgeben, am Glücksrad Gutscheine gewinnen oder in der Fotobox Weihnachtsfotos schießen. Bei einem Gewinnspiel auf Instagram wird das Foto des Tages dabei gekürt.

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt Rottweil

Geöffnet ist der Rottweiler Weihnachtsmarkt 2022 montags bis donnerstags sowie sonntags von 12 bis 20 Uhr, freitags von 12 bis 21 Uhr und samstags von 10 bis 21 Uhr. An allen Adventssamstagen sind die Geschäfte zudem bis 18 Uhr geöffnet.

Parkmöglichkeiten in Rottweil

Parkplätze in der Nähe des Weihnachtsmarkts gibt es in der Nägelesgrabenstraße, im Parkhaus am Kriegsdamm, am Kapuziner in der Waldtorstraße oder im Parkplatzzentrum Groß‘sche Wiese an der Krömerstraße.