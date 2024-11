Der Rottweiler Weihnachtsmarkt lockt wieder mit stimmungsvoller Atmosphäre in die älteste Stadt Baden-Württembergs. Vom 5. bis 15. Dezember heißen der Gewerbe- und Handelsverein (GHV) sowie die Stadt Rottweil Einheimische und Besucher willkommen. Sie sind eingeladen, sich vom einzigartigen Flair des Weihnachtsmarktes verzaubern zu lassen.

Die Kulisse der Fußgängerzone, umrahmt von prächtigen Erkerhäusern, bietet dabei die ideale Atmosphäre für einen stimmungsvollen Bummel.

Breites Angebot

Liebevoll dekorierte Stände erwarten die Gäste mit einem breiten Angebot an Kunsthandwerk, weihnachtlicher Dekoration, köstlichen Leckereien und warmen Getränken. Von handgefertigten Holzarbeiten über filigranen Schmuck bis hin zu regionalen Spezialitäten wie Bratwurst und Schupfnudeln ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Der Weihnachtsmarkt wird feierlich eröffnet am Donnerstag, 5. Dezember, um 17 Uhr. Oberbürgermeister Christian Ruf und Detlev Maier vom GHV Rottweil werden die Besucher begrüßen und damit den Startschuss für die festliche Saison geben.

„Der Rottweiler Weihnachtsmarkt ist ein Höhepunkt in der Adventszeit und ein Ort voller Charme und Tradition. Wir freuen uns schon jetzt, Besucher aus nah und fern willkommen zu heißen. Der Weihnachtsmarkt ist nicht nur ein Magnet für unsere Bürgerinnen und Bürger, sondern auch für Gäste, die den besonderen Flair unserer Stadt erleben möchten“, so OB Ruf.

Der Marine-Punsch

Voller Vorfreude ist auch das Team Tourismus und Stadtmarketing, die für das Bühnen- und Rahmenprogramm sowie für die Vermarktung verantwortlich sind. „Der alljährliche Weihnachtsmarkt ist für viele ein Highlight am Ende des Jahres. Im Jahr 2023 hatten wir mehr knapp 60 000 Besucher. Das zeigt, wie beliebt der Markt in der Region ist und wie wichtig er für die Belebung der Innenstadt ist“, teilt Simone Strasser von der Abteilung Tourismus und Stadtmarketing mit. Mit dabei ist auch die Mannschaft des Rottweiler Patenschiffs „ROTTWEIL“, die wieder den legendären Marine-Punsch ausschenken wird. Wie immer dient der Erlös einem guten Zweck und geht an gemeinnützige Initiativen aus Rottweil.

Das Interesse, am Weihnachtmarkt teilzunehmen ist groß, berichtet Marktmeister Jürgen Cottre. Rund 40 Anmeldungen liegen aktuell vor. Und weitere 30 Anmeldungen von Schulen und Vereine. Da wird es mit dem Platz knapp in der Fußgängerzone. Daher hat sich das Organisationsteam, Jürgen Cottre und Matthias Groß, etwas Besonderes einfallen lassen. Der Weihnachtsmarkt soll auf die Hochbrücktorstraße ausgeweitet werden. Die Hütten sollten vorrangig für Schulen und Vereine dienen, die keine Standgebühr bezahlen müssen. Die Hütten sollen dann sogar bis zum 31. Dezember dort stehen bleiben und dazu beitragen, dass es auch nach dem Markt noch einen weiteren Anziehungspunkt in der Stadt gibt, der zum Verweilen einlädt. Schulen und Vereine können ihr Interesse per E-Mail an Weihnachtsmarkt-rw@gmx.de melden.

Kindernachmittag am 11. Dezember

Ein Highlight für Familien ist wieder der Kindernachmittag am Mittwoch, 11. Dezember. An diesem Tag erwarten die jungen Gäste vergünstigte Karussellfahrten und spezielle Kinderpreise in vielen Gastronomiehütten. Für magische Unterhaltung sorgt „Die Zauberbühne“ von Christoph Frank, der mit seinem Programm „Weihnachtliches Allerlei“ die kleinen und großen Zuschauer verzaubern wird. In der Kinderküche des städtischen Kinder- und Jugendreferats (KiJu) können Kinder außerdem unter Anleitung ihre eigenen Weihnachtsplätzchen backen und kreativ werden. Zum Abschluss lädt eine spannende Taschenlampenführung durch das Schwarze Tor zu einer ganz besonderen Erkundungstour ein.

Besucher können darüber hinaus an kostenfreien Kurzführungen teilnehmen, wie dem Nachtwächterrundgang oder einer Führung im Schwarzen Tor.

Info

Für alle Führungen

ist eine Anmeldung erforderlich. Interessierte können sich bei der Tourist-Information unter Telefon 0741/49 42 80 oder auf der Website www.tourismus-rottweil.de/weihnachtsmarkt registrieren. Hier finden sich auch das aktuelle Bühnen- und Rahmenprogramm. Auch durch die musikalische Unterhaltung täglich wechselnder Musikvereine, Chöre und regionaler Künstler mit traditionellen Weihnachtsliedern und moderne Stücke entsteht eine festliche Atmosphäre. Am 5. und 6. Dezember wird der Nikolaus die kleinen Besucher zwischen 16.30 und 19 Uhr mit einer Überraschung begrüßen.

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 12 bis 20 Uhr, Freitag: 12 bis 21 Uhr, Samstag: 10 bis 21 Uhr, Sonntag: 12 bis 20 Uhr

Der Eintritt

ist frei. Die Stadt Rottweil und der Gewerbe- und Handelsverein freuen sich darauf, mit diesem besonderen Event die Vorfreude auf das Weihnachtsfest zu entfachen und allen Gästen eine besinnliche und zauberhafte Vorweihnachtszeit zu bereiten. Zur innerstädtischen Anreise kann auch der Pendlerbus „Der Pendler“ zwischen Stadthalle und Nägelesgraben genutzt werden.