1 Der Nikolaus war bei seinem Eintreffen auf dem Weilermer Weihnachtsmarkt gleich dicht von Kindern umringt. Foto: Monika Schwarz

Mit wärmenden Getränken und stimmungsvoller Beleuchtung trotzten die Standbetreiber beim 37. Weilermer Weihnachtsmarkt dem nasskalten Wetter. Pünktlich zum Eintreffen des Nikolauses legte der Regen zum Glück eine Pause ein.









So richtig weihnachtlich war das Wetter am „Weilermer Weihnachtsmarkt“ in diesem Jahr nicht. Während des früheren Nachmittags war es in erster Linie der Regen, der so manchen Besucher, der ansonsten vielleicht früher gekommen wäre, erst einmal ausbremste.