Weihnachtsmarkt in Obernheim

4 Viele Besucher streiften über den Weihnachtsmarkt in Obernheim und ließen sich kulinarisch verwöhnen. Foto: Volkmar Hoffmann

Der Obernheimer Weihnachtsmarkt war ein Treffpunkt und lockte viele Besucher an. Vor allem Familien mit Kindern tummelten sich zwischen den Ständen. Am knisternden Feuer in den Feuerschalen plauderten die Gäste und wärmten sich auf.









Link kopiert



Der Musikverein „Lyra“ hatte den Markt vorbereitet. So kamen vor allem Familien mit Kindern. Dazu spielten die Musikanten Weihnachtsweisen. Fröstelnde Besucher, die vom Wanderweg her stapften, freuten sich über den „heiß-begehrten Glühwein“ in den dampfenden Tassen.