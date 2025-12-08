Weihnachtsmarkt in Nollingen: Besucher strömen in Scharen

1 Diese Besucherinnen fühlten sich am Glühweinstand sichtlich wohl. Foto: Uwe Thomes Der Weihnachtsmarkt in Nollingen gilt als Geheimtipp.







Link kopiert



Der Markt zog am Samstag wieder Scharen von Besuchern an. Zwar ist er nicht der größte Weihnachtsmarkt in der Region, aber bei Insidern, wohl einer der beliebtesten rund um die Löwenstadt. Jahr für Jahr tummeln sich hinter der Nollinger Hebelhalle große und kleine Besucher. Die einen kaufen noch Weihnachtsgeschenke ein oder treffen bei einem Glas Glühwein Freunde und Bekannte, die sie schon lange nicht mehr gesehen haben. Die andern finden etwas, was umgehend auf dem Wunschzettel niedergeschrieben wird oder sie versammeln sich zum Würstchengrillen ums Lagerfeuer. Auch die Aussteller finden den Markt sympathisch. Peter Diesner aus Rippolingen stellt Spielzeuge aus Holz her und ist seit sieben oder acht Jahren in Nollingen vertreten. „Es ist noch ein echter Weihnachtsmarkt, keine fast reine Ess- und Trinkmeile wie viele andere“, sagt er. Bereichert wurde die Veranstaltung durch die Schmiedezunft, welche die historische Alte Schmiede an diesem Tag der Öffentlichkeit zugänglich machte. Sehr gut an kam eine Darbietung vorwiegend weihnachtlicher Lieder durch den Nollinger Chor TonArt unter der Leitung von Elena Saric.