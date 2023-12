Weihnachtsmarkt in Meßstetten: Kreativität und Kulinarisches an 50 Ständen

16 Weihnachtsmarkt in Meßstetten Foto: Rüdiger Wysotzki/Rüdiger Wysotzki

Der Meßstetter Weihnachtsmarkt hat auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Gäste angezogen. Diesmal sorgten 50 Stände für Atmosphäre und kreative Angebote. Eine Sonderausstellung und die traditionelle Ski-Börse rundeten das Programm ab.









Offiziell hat den traditionellen Meßstetter Weihnachtsmarkt in der winterlich dauerbeschneiten Stadt der Bürgermeister Frank Schroft am Freitagabend eröffnet: „Tradition wirkt in unserer Welt der Krisen und des sich stetig beschleunigenden Wandels wie eine Laterne, die uns den Weg zeigt, so wie das Wunder der Heiligen Nacht uns Licht im Dunkeln gibt.“ Es brauche mehr Gleichgewicht, mehr Ausgewogenheit in der Welt.