3 An den Ständen im Bad Liebenzeller Kurpark herrschte viel Betrieb. Foto: Kraushaar

Die Temperaturen waren schon sehr glühweinfreundlich, das Angebot riesig, was beim Bad Liebenzeller Weihnachtsmarkt gefehlt hat, war noch das passende weiße Kleid.















Link kopiert

Bad Liebenzell - Bei leichtem Schneefall kam durch musikalischen Auftritte von den Waldkindergarten-Kindern Bad Liebenzell, des Musikvereins Bad Liebenzell-Beinberg, der Neuapostolischen Kirche Bad Liebenzell und das Gemeinsame Adventssingen der Hochschule Bad Liebenzell Stimmung auf. Nach zweijähriger Corona-bedingter Pause bot der Kurpark wieder das passende Ambiente. Viele Stände warben schön dekoriert um die Besucher und präsentierten eine beeindruckende Vielfalt.

Fischerverein serviert Spezialität

Sehr umfangreich war das kulinarische Angebot von der "Feuerwurst" über Schupfnudeln, Gyros, Maultaschenvarianten, Suppen mit Kräuterbrot, Raclette aus dem Ofen, Kalbsbraten, Bratkartoffeln, Flammkuchen bis zu Waffeln und Crêpes. Neben seinen Räucherforellen konnte der Fischerverein noch mit einer ganz besonderen Spezialität aufwarten: Flammlachs. "Das hier sind die Besten, so gut bekommt man die sonst nirgends", stellte Wolfgang Kastner zufrieden fest. Er wies auf eine Besonderheit beim Zubereiten hin: das Brett mit dem Lachs muss genau so weit vom Feuer weg sein, dass man mit der Hand dazwischen durchfahren kann ohne sie zu verbrennen, dann ist der Lachs wie karamellisiert.

Weihnachtsmann verkauft fleißig

Dass der Weihnachtsmann dazu noch persönlich am Fischereivereinstand verkaufte, zählte zu den i-Tüpfelchen beim diesjährigen Weihnachtsmarkt. In puncto kulinarischer Vielfalt muss man vor den Hütten- und Standbetreibern den Hut ziehen. Unter denen haben sich auch viele Gruppierungen wie Schüler der Reuchlin Schule, Burghalde, Förderverein der Freien evangelischen Schule Nordschwarzwald, der Waldkindergarten mit der Gelegenheit sich aufzuwärmen, oder die Stände vom Arbeitskreis Asyl mit internationalen Speisen eingebracht. Letztere hatten Portweine, Liköre sowie Gebäck süß und salzig aus ihrer Heimat mitgebracht.

Reichhaltige Geschenkeauswahl

Trotz der umfangreichen Kulinarik musste sich das traditionell auf Weihnachtsmärkten zu erwartende Angebot nicht verstecken. Ob handgemachter Schmuck oder Geschirr, Bastelarbeiten aller Art, kreative Accessoires, Windlichter, Holzarbeiten, bis zur Naturseife – wer auf der Suche nach einem Geschenk für seine Liebsten war, war hier genau richtig. Niemand musste mit leeren Taschen nach Hause gehen. Erfreulich auch der Blick der Veranstalter auf die kleinen Besucher. Ob Post und Handgemaltes an den Weihnachtsmann, Weihnachtsbasteln bei der Liebenzeller Mission – der untere Saal im Bürgerzentrum wurde von den ehrenamtlichen Helfern zu einem unterhaltsamen Treffpunkt für den Nachwuchs umgestaltet. Und: Drinnen war es windgeschützt und warm, was draußen nicht behauptet werden konnte. Zu den wenigen, die sich daran nicht störten zählten die Alpakas. Die Mini Herde futterte trotz des Trubels in Ruhe vor sich hin, ließ sich zwischendurch immer wieder mal streicheln und vertraute in Sachen Temperaturen ganz offensichtlich auf seine dicke Wolle.

Wer bis zu diesem Zeitpunkt mit dem Auto angereist war und sich im Schein der viele bunten Lichter beim Anbrechen der Dunkelheit auf dem Gelände befand, der hatte auf jeden Fall einen Parkplatz ergattert. Wer erst nach dem WM-Spiel Marokko gegen Portugal kam, der musste sich in Bad Liebenzell – wie bei fast allen Großveranstaltungen – mal wieder ganz weit hinten anstellen.