Weihnachtsmarkt in Hechingen: Unikate aus Holz – Spenden gehen an krebskranke Kinder

Jürgens Weihnachtsmarkt hat sich als beliebter Treffpunkt in Bechtoldsweiler etabliert. Gekauft werden können Unikate aus Holz – der Erlös kommt krebskranken Kindern zugute.
Alle Jahre wieder sorgt Jürgens Weihnachtsmarkt zu Beginn der Adventszeit für eine besondere Atmosphäre in Bechtoldsweiler. Seit dem Jahr 2011 verkaufen Jürgen und Elisabeth Kluck in ihrem Haus, Hof und Garten handgefertigte Holzwerke für den guten Zweck. Dieses Jahr findet der Weihnachtsmarkt am kommenden Samstag, 29. November, ab 16 Uhr statt.