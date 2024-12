Weihnachtsmarkt in Haslach: 48 000 Euro für den guten Zweck

1 Der Nikolaus war beim Weihnachtsmarkt gerne gesehen. Foto: /Picasa

Der Haslacher Weihnachtsmarkt hat auch in der 48. Auflage wieder viele kirchliche Gruppierungen und Vereine aus der Raumschaft mobilisiert. Bestes Winterwetter zog am Samstag besonders viele Besucher an.









Link kopiert



Viele Gruppierungen aus der gesamten Raumschaft Haslach engagierten sich am Samstag beim 48. Weihnachtsmarkt. Das Wetter schien wie eigens für den diesjährigen Markt bestellt zu sein. Sehr viele Besucher hatten sich auf den Weg gemacht, vorweihnachtliche Stimmung herrschte in der gesamten historischen Altstadt. Am Ende stand nach dem vorläufigen Kassensturz ein Reinerlös in Höhe von 48 000 Euro.