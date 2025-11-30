Weihnachtsmarkt in Grenzach-Wyhlen: Treff bei Glühwein und Popcorn im Schulhof in Grenzach

Der Nikolaus ist klarer Favorit bei den Kindern. Der Grenzacher Weihnachtsmarkt lockt mit Glühwein und Popcorn aber auch viele Erwachsene an.
Da freuen sich die Gemeinderäte, wenn sie endlich mal flüssig arbeiten können. Seit Jahrzehnten ist es liebgewonnene Tradition, dass die lokalen Volksvertreter Glühwein und Punsch am Grenzacher Weihnachtsmarkt am Samstag vor dem ersten Advent ausschenken. Dank eines zweiten Durchlauferhitzers flossen die roten Heizgetränke aus dem Markgräflerland zügig in die Tassen. Vom Erlös wird der verantwortliche Handwerker- und Gewerbeverein (HGV) wieder soziale Einrichtungen unterstützen.