Weihnachtsmarkt in Grenzach: Alles bereit für Grenzachs Start in die Adventszeit

Bereits seit der vergangenen Woche verraten Maßnahmen des Werkhofs, dass es langsam auf Weihnachten zugeht: Die Laternen entlang der Bundesstraße durch die Doppelgemeinde wurden durch die traditionellen Leuchtelemente erweitert. Die Verantwortlichen des Handwerker- und Gewerbevereins (HGV) sind ebenfalls auf der Zielgeraden mit ihren Planungen, denn am Samstag, 29. November – traditionell vor dem Ersten Advent –, findet unter der Feder des HGV der Grenzacher Weihnachtsmarkt auf dem oberen Hof der Bärenfelsschule statt. Im Pressegespräch informierten die beiden Hauptorganisatoren Lukas Berndt und Raphael Kösters zusammen mit HVG-Vorsitzendem Joachim Schlageter, was die Besucher in diesem Jahr erwartet.

Neue und Ehemalige dabei Von 10 bis 19 Uhr locken 41 verschiedene Stände die Besucher. Es gibt übrigens einige neue und zurückgekehrte „Marktbeschicker“.

Besonders freuen sich die Verantwortlichen, die vom weiteren Vorstand des HGV kräftig unterstützt werden, auf die Rückkehr der in früheren Jahren sehr beliebten Kerzenküche des Fördervereins Kinder, Jugend und Kultur, der im „Bärenclub“ weitere Beschäftigungsmöglichkeiten für die jüngeren Besucher anbietet. Die Jugendfeuerwehr betreut das Stockbrot-Grillen an der Feuerschale.

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm begleitet die eintägige Veranstaltung. Nach der offiziellen Eröffnung um 11 Uhr mit Bürgermeister Tobias Benz, begleitet vom Orchester des Musikvereins Wyhlen, tritt um 13 Uhr die Tanzschule „Dance with Confidence“ mit drei Gruppen auf. Ab 16 Uhr gibt es für jedes Kind eine Geschenketüte vom Nikolaus – gestiftet vom HGV und seinen Mitgliedsunternehmen. Den Abschluss machen ab 18 Uhr die Prämierung der von Schulen und Kindergärten geschmückten Weihnachtsbäume sowie die Ziehung der Preise der Verlosung.

„Wiehnachts-Lösli“

Anstelle der Tombola werden in diesem Jahr neben einem Fahrrad im Wert von 600 Euro und einem iPad im Wert von 400 Euro verschiedene Gutscheine verlost. „Wir sind der Meinung, dass dies nachhaltiger ist als viele kleine Preise, mit denen die Menschen nicht immer etwas anfangen können. Deshalb gibt es nun ‚Wiehnachts-Lösli‘ für den guten Zweck“, erläutert Schlageter. Bei den Weihnachtsbäumen, die nach dem Markt über die Adventszeit wieder bei ihren Dekorateuren stehen werden, wird eine unabhängige Jury die elf Teilnehmer nach Kreativität, Originalität, Handwerklichkeit und dem Gesamteindruck bewerten. Damit die Gemeinderäte genug zu tun haben, sorgen nun zwei Durchlauferhitzer dafür, dass der Glühwein für den guten Zweck immer gleich temperiert und in ausreichenden Mengen vorhanden sein wird. Die Zunftspieler verkaufen wieder die vom Rührberger Hof gespendete Suppe. Damit das reibungslos läuft, wird auch der Werkhof tatkräftig unterstützen, wie Lukas Berndt und Raphael Kösters dankbar berichten.