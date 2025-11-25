Weihnachtsmarkt in Grenzach: Alles bereit für Grenzachs Start in die Adventszeit

Die Organisatoren des Weihnachtsmarkts freuen sich auf die Traditionsveranstaltung am Samstag auf dem Hof der Grenzacher Bärenfelsschule.
Bereits seit der vergangenen Woche verraten Maßnahmen des Werkhofs, dass es langsam auf Weihnachten zugeht: Die Laternen entlang der Bundesstraße durch die Doppelgemeinde wurden durch die traditionellen Leuchtelemente erweitert. Die Verantwortlichen des Handwerker- und Gewerbevereins (HGV) sind ebenfalls auf der Zielgeraden mit ihren Planungen, denn am Samstag, 29. November – traditionell vor dem Ersten Advent –, findet unter der Feder des HGV der Grenzacher Weihnachtsmarkt auf dem oberen Hof der Bärenfelsschule statt. Im Pressegespräch informierten die beiden Hauptorganisatoren Lukas Berndt und Raphael Kösters zusammen mit HVG-Vorsitzendem Joachim Schlageter, was die Besucher in diesem Jahr erwartet.