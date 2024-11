1 Der Weihnachtsmarkt lädt zum Bummeln ein. Foto: Steinmetz

Der 39. Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 30. November, von 13 bis 21 Uhr in der Dornhaner Stadtmitte statt. Rund 90 Stände werden dafür aufgebaut. Auch der Nikolaus und Knecht Ruprecht kommen und haben viele Geschenke dabei.









An den Ständen gibt es weihnachtliche Geschenkideen in großer Vielfalt. In rustikalen Holzständen wird Kunsthandwerk präsentiert. Auf der Bühne am Denkmal spielt sich das musikalische Programm ab. Für Bewirtung mit mit Glühwein, Punsch und diversen Speisen ist gesorgt.