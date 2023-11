Weihnachtsmarkt in Calw

8 Buntes Treiben und Gute Laune auf dem Calwer Weihnachtsmarkt. Foto: Pauline Szyltowski

Die Beleuchtung, der Duft, die Musik – noch bevor man den Calwer Weihnachtsmarkt betritt, werden die vielen Besucher von der adventlichen Atmosphäre in Empfang genommen. Noch bis Sonntag, 3. Dezember, lockt das „Märchenhafte Calw“.









Schon die Schlangen vor den Parkhäusern am frühen Abend machten deutlich: In Calw ist was geboten. Und zwar der erste Tag des Calwer Weihnachtsmarktes, bei angemessen winterlichen Temperaturen.