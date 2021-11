1 2019 nahm auch eine Klasse aus der Partnerstadt Bourg St. Maurice mit einem Stand am Weihnachtsmarkt teil. (Archivbild) Foto: Köncke

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte Sascha Wittich vom Kulturamt das Gremium darüber, dass in diesem Jahr wieder ein Weihnachtsmarkt in den historischen Gassen der Altstadt stattfinden wird. Die Planungen für die Zeit von Freitag, 26. bis Sonntag, 28. November sind bereits in vollem Gang.















Altensteig - Es wird, so Wittich, einige Änderungen geben. Der Weihnachtsmarkt beginnt am Freitag um 18 Uhr, am Samstag geht es bereits um 14 Uhr los. An diesen beiden Tagen endet der Marktbetrieb bereits eine Stunde früher als gewohnt, schon um 21 Uhr.

Am Sonntag besteht nochmals Gelegenheit, den Weihnachtsmarkt in der Zeit von 12 bis 19 Uhr zu besuchen. Der Zugang zur Altstadt ist nicht begrenzt und auch frei von Kontrollen.

Für den Zugang zu den Verkaufs- und Versorgungsständen besteht aktuell die 3G-Regel. (Änderungen vorbehalten) Hierfür gibt es an mehreren Ständen Armbänder, die nach entsprechender Kontrolle diesen Nachweis für die Händler sichtbar machen. Überdies werden Security-Leute im Einsatz sein.

Es wird in diesem Jahr kein Bühnenprogramm vor der Evangelischen Stadtkirche geben. Am Freitagabend tritt die Stadtkapelle und am Samstagabend das Kammerorchester im Kircheninneren auf.

Lebkuchenanschnitt zurEröffnung entfällt

Auch der traditionelle Lebkuchenanschnitt zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes entfällt. Außerdem verzichten die Veranstalter aus hygienischen Gründen auf die sonst benutzten Porzellantassen. Getränke und Speisen werden somit mit Einweggeschirr angeboten.

Der Schlossgarten wird ebenfalls mit Hütten zur Bewirtung und zum Verkauf bespielt. Für die kleinen Gäste wird ein Karussell aufgebaut sein. Auf dem Weihnachtsmarktgelände, also in der gesamten Altstadt, gilt Maskenpflicht (außer zum Essen und zum Trinken).