4 Darauf hatten viele junge Besucher mit Spannung gewartet: Der Nikolaus und sein Knecht Ruprecht trafen ein und verteilten Geschenke. Foto: Hering

Zwei Jahre hatten sie warten müssen, am Samstag strömten die Besucher in Scharen zum Weihnachtsmarkt in Alpirsbach. Den HGV freut’s.















Alpirsbach - Steffen Zeile vom HGV eröffnete den 19. Weihnachtsmarkt in Alpirsbach vor historischer Kulisse. Die vom Verein zur Verfügung gestellten 30 Stände seien nach 14 Tagen allesamt vergeben gewesen, sagte er. Bei der Vergabe habe der HGV Wert darauf gelegt, dass viele handwerkliche Deko-Artikel angeboten werden. Doch auch an die Verpflegung wurde gedacht mit einem vielfältigen Angebot.

Besonders freue sich der HGV darüber, dass Carl Glauner den Innenhof der Brauerei zur Verfügung gestellt habe, so Zeile weiter. So habe der Weihnachtsmarkt auch flächenmäßig großzügiger aufgestellt werden können. Neben Familie Glauner dankte Zeile den vielen freiwilligen Helfern, der Stadtverwaltung und dem Edeka-Markt, der die Geschenke für die Kinder gespendet hatte.

Zahlreiche Vorführungen ergänzen das Programm

Auch Bürgermeister Michael Pfaff sprach in seinem Grußwort seinen Dank aus – allen voran den Betreibern. Er freue sich, dass nach zweijähriger Abstinenz wieder ein Weihnachtsmarkt unter dem Motto "Sterne über Alpirsbach" stattfinden könne.

Musikalisch eröffnete die vierte Bläserklasse der Grundschule unter der Leitung von Maite Kilgus vom Musikverein Rötenbach die Veranstaltung. Bereits zur Eröffnung hatten sich viele Besucher eingefunden. Parallel zum Marktgeschehen gab es Vorführungen in der historischen Druckerei Alpirsbacher Offizin, im Kloster, in der Brauerei, in der Glasbläserei und in der Schau-Confiserie Heinzelmann.

Speisen noch vor dem Ende ausverkauft

Für die Kinder wurde im Kindergarten St. Benedikt in der Schillerstraße etwas Besonderes angeboten. Zwei Stunden lang durften sie Teig ausrollen, Plätzchen ausstechen und backen. 16 Kinder waren laut Leiterin Susi Horr mit Begeisterung dabei.

Kurz nach 18 Uhr kündigte sich mit einer Glocke der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht an. Gemächlich zogen die beiden vom Klosterplatz hinüber zur großen Weihnachtstanne vor der Klosterkirche. Mit großen Augen hatten viele Kinder bereits der Ankunft entgegengefiebert. Einige von ihnen waren auch bereit, ein Gedicht aufzusagen oder ein Weihnachtslied anzustimmen. Schließlich bekamen alle Kinder eine Tüte geschenkt, die mit einem Schokoladennikolaus und Gebäck gefüllt war.

Angesichts des großen Besucherandrangs zeigten sich am Abend viele Aussteller und der HGV sehr zufrieden. Obwohl der Markt großflächig aufgestellt war, gab es dichtes Gedränge, auch weil viele auswärtige Gäste in die Klosterstadt gekommen waren. Und so kam es, dass bereits eine Stunde vor dem Ende der Veranstaltung viele Speisen ausverkauft waren. Glühwein und Glühbier waren aber überall noch zu haben.